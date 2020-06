Image copyright AFP/Getty Images Natpis na slici Če Gevara je rođen u stanu u ovoj neoklasičnoj zgradi u centru Rozarija 1928. godine

Stan u kome je ikona levičarskih revolucionara 20. veka Ernesto Če Gevara napravio prve korake u argentinskom gradu Rozario ponuđen je na prodaju.

Sadašnji vlasni Francisko Faruđa kupio je stan veličine 240 kvadratnih metara u zgradi u neoklasičnom stilu u centru Rozarija 2002. godine.

Rekao je da je u njemu želeo da napravi kulturni centar, ali se taj plan nije ostvario.

Argentinski biznismen nije još uvek saopštio po kojoj ceni prodaje stan.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Kuba

Tokom godina, ovu zgradu su često obilazili turisti, ali i poznate ličnosti kao, na primer, bivši urugvajski predsednik Hose Pepe Muhika i deca kubanskog vođe Fidela Kastra.

Verovatno najpoznatiji posetilac bio je Alberto Granados, koji je putovao sa Če Gevarom, tada mladim doktorom, motorciklom po Južnoj Americi 1950-tih.

Image copyright AFP/Getty Images Natpis na slici Če Gevara je želeo da proširi revolucionarni duh širom Južne Amerike

Če Gevara je rođen u bogatoj srednjeklasnoj porodici 1928, ali je kasnije radikalizovao stavove svedočeći sveprisutnom siromaštvu u Južnoj Americi.

Odigrao je ključnu ulogu u kubanskoj revoluciji 1953-1959, godine, kojom je zbačen diktator Fulhensio Batista.

Iz Kube je otišao u Boliviju da bi predvodio pobunjenike protiv vlasti predsednika Renea Barijentoa Ortunja.

Uz pomoć američkih vlasti, bolivijska vojska zarobila je Če Gevaru i njegove borce. Ubijen je 9. oktobra 1967. godine u selu La Igera, a sahranjen je na tajnoj lokaciji.

Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 1997, iskopani i preneti na Kubu gde je pomnovo sahranjen

Če Gevara i danas izaziva pažnju i podeljena mišljenja, baš kao i tokom života.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

His supporters see him as an example of commitment and self-sacrifice, his critics see a man they consider brutal and cruel.