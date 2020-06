Image copyright Iwasaki Shoten Natpis na slici Jasuke opisan u japanskoj knjizi za decu Kurusua Jošija

Pre skoro 500 godina, jedan visoki Afrikanac stigao je u Japan. On će postati prvi čovek rođen u inostranstvu koji je stekao status ratnika samuraja i tema je čak dva filma koja se snimaju u Holivudu.

Poznat kao Jasuke, taj čovek je bio ratnik koji je dostigao status samuraja pod vladavinom Oda Nobunage - moćnog japanskog feudalnog gospodara iz 16. veka koji je bio prvi od trojice ujedinitelja Japana.

Njegov dolazak u Kjoto 1579. godine, u ono vreme glavni grad, izazvao je toliku senzaciju da su se ljudi peli jedan preko drugog da bi ga videli, usput zgnječivši druge na smrt, prema istoričaru Lorensu Vinkleru.

Za godinu dana, Jasuke se pridružio gornjim ešalonima japanske ratničke klase, samuraja. Nedugo zatim, pričao je tečnim japanskim i jahao uz Nobunagu u bitke.

„Njegova visina je bila 6 šakua i 2 suna (1.88m)... Bio je crn, a koža mu je bila poput uglja", opisao ga je saborac samuraj Matsudira Ietada, u dnevniku iz 1579. godine.

Prosečna visina Japanaca 1900. godine bila je 157,9 centimetra, što znači da je Jasuke bio mnogo viši od većine njih u 16. veku, kad su ljudi generalno bili niži zbog nezdrave ishrane.

Stvaranje ratnika

Ne postoje zapisi o Jasukeovom datumu rođenja ili zemlji porekla. Većina istoričara tvrdi da je došao iz Mozambika, ali neki sugerišu druge zemlje, kao što su Etiopija ili Nigerija.

Ono što se zna, međutim, jeste da je Jasuke stigao u Japan s italijanskim Alesandrom Valinjanom i pojavljuje se u zabeleženoj istoriji samo između 1579. i 1582. godine.

Neki stručnjaci kažu da je bio rob, ali teško je reći da li je to istina.

Flojd Veb i Debora DeSnu, filmski stvaraoci koji rade na dokumentarcu o njemu, veruju da su tvrdnje da je bio rob u najboljem slučaju nagađanja.

„Bilo bi nemoguće za Jasukea da stigne do statusa samuraja za samo godinu dana bez ratničkog porekla", kaže DeSnu.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Japanska sumo rvačica koja prkosi viševekovnoj tradiciji

Samuraji često započinju obuku još u detinjstvu.

Prijateljstvo sa moćnikom

Jasuke se upoznao sa Nobunagom ubrzo nakon što je stigao u Japan i ovaj je privukao njegovu pažnju, kažu filmski stvaraoci, zato što je bio umešan sagovornik.

Jasuke je već govorio malo japanskog i njih dvojica su počela dobro da se slažu, prema rečima akademika Tomasa Loklija, koji je napisao knjigu o samuraju.

Prema Lokliju, Jasuke je zabavljao Nobunagu pričama iz Afrike i Indije, gde Lokli smatra da je Jasuke proveo neko vreme pre nego što je stigao u Japan.

Veb veruje da je zbog umešnosti sa japanskim jezikom, Jasuke viđen u povoljnom svetlu.

„On nije bio kao jezuiti, koji su imali verske ciljeve za dušu Japana", kaže Veb.

Postoje zapisi da je Nobunaga naložio nećaku da Jasukeu da izvesnu sumu novca još prilikom njihovog prvog susreta.

Image copyright Iwasaki Shoten Natpis na slici Jasuke se bori rame uz rame sa Odom Nobunagom u dečjoj knjizi „Kuro-suke" Kurusua Jošija

Pisac poreklom iz Francuske i Obale slonovače Serž Bile bio je toliko zaintrigiran Jasukeovim neverovatnim usponom da je napisao knjigu o ovom ratniku.

„To je deo misterije koja okružuje ovaj lik. Zato me on fascinira", rekao je on za BBC.

Afrički ratnik i japanski moćnik imali su mnogo toga zajedničkog.

Nobunaga je bio veliki ljubitelj borilačkih veština i proveo je mnogo vremena vežbajući ih. Bio je ekscentrična osoba, koja se, prema Vebovim rečima, često oblačila u zapadnjačku odeću i tražila društvo izuzetno disciplinovanih i inteligentnih ljudi.

„Jasuke je u sebi nosio ratnički duh", kaže Veb. On je razumeo kulturološki jezik Japana i voleo ja da pleše i izvodi Utenzi - istorijski oblik narativne poezije na svahiliju koja slavi herojske podvige, dodaje Veb.

To sugeriše da je Jasuke zaista mogao da potekne iz Mozambika, kao što neki istoričari tvrde, imajući u vidu da se svahili i dalje govori u nekim severnim delovima ove zemlje.

Isto tako, Nobunaga je bio ljubitelj Noh Drame - oblika klasične japanske muzičke drame - a naširoko je pisano o tome kako je bio pokrovitelj umetnosti.

Nobunaka je zavoleo Jasukea i ophodio se prema njemu kao prema članu porodice - Afrikanac je spadao u vrlo odabranu grupu ljudi kojima je bilo dopušteno da večeraju s njim.

„Nobunaga je hvalio Jasukeovu snagu i pojavu, opisavši njegovu silu kao ravnu desetorici ljudi", kaže DeSnu.

Legenda nastavlja da živi

U vreme kad je Nobunaga dodelio Jasukeu status samuraja, ideja o samuraju nejapanskog porekla bila je nečuvena. Kasnije će i drugi stranci dobiti tu titulu.

Kao prvi samuraj rođen u inostranstvu, Jasuke će voditi važne bitke rame uz rame sa Odom Nobunagom.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Serž Bile, pisac poreklom iz Francuske i Obale slonovače, odavno je fasciniran Jasukeom

Bio je prisutan i te sudbonosne noći kad se jedan od Nobunaginih generala, Akeči Mitsuhide, okrenuo protiv njega i zapalio moćnikovu palatu, zatočivši Nobunagu u jednoj od prostorija. Nobunaga je oduzeo sebi život izvevši sepuku, ritualno samoubistvo.

Prema istoričaru Tomasu Lokliju, pre nego što se ubio, zamolio je Jasukea da ga obezglavi i ponese njegovu glavu i mač njegovom sinu. Bio je to znak velikog poverenja.

Legenda o Jasukeu se završava ubrzo posle toga, 1582. godine. Pad Nobunage u organizaciji izdajničkog generala za posledicu je imalo izgnanstvo prvog crnog samuraja, verovatno nazad u jezuitski misiju u Kjotou.

Iako njegova sudbina i poslednje godine života ostaju nepoznati, Jasuke je zaživeo u mašti mnogih Japanaca koji su odrasli uz nagrađivanu knjigu za decu „Kuro-suke" („kuro" znači „crn" na japanskom) Kurusua Jošija.

Knjiga, koja dramatizuje Jasukeov život, završava se slatko-gorkom notom: nakon što Nobunaga izvršava samoubistvo, Kuro-sukea (Jasuke) odvode u hram, gde on sanja roditelje u Africi i plače.

List za industriju zabave Varajeti napisao je u maju da je glumac Crnog pantera Čedvik Bozmen dobio ulogu Jasukea u planiranom igranom filmu.

Biće to drugi holivudski film koji se radi po Jasukeovom životu.

Holivudski studio Lajonsgejt je 2017. godine najavio da snima film o životu crnog samuraja.

Skoro 500 godina kasnije, njegov neobični život nastavlja da oduševljava i inspiriše ljude.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk