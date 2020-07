Image copyright Getty Images Natpis na slici Klop je u Liverpul stigao nakon sedam godina provedenih u Borusiji iz Dortmunda

Kada se Jirgen Klop, prvog radnog dana na Enfildu, 8. oktobra 2015. godine, obratio javnosti kao novi menadžer Liverpula, jedna poruka koju je tada izrekao izdvojila se kao ključna.

„Umesto što sumnjamo, moramo da počnemo da verujemo", rekao je harizmatični Nemac dok su kamere i reflektori svetskih medija bili upereni u njega.

Samo pet godina kasnije, niko više ne sumnja u Klopa i njegove igrače. Nakon preuzimanja tima dok je bio 10. u prvenstvu, napravio je izuzetan skok do šeste titule Lige šampiona, a sada i do titule u Premijer ligi.

Liverpul i njihov menadžer su bili primorani da krunisanje čekaju dodatna tri meseca zbog toga što je sezona bila prekinuta usled virusne pandemije, ali trofej je nagrada za oživljavanje kluba.

Klopovu sliku u javnosti personifikuje pojava krupnog čoveka sa prisnim pristupom i eksplozivnim smehom. Njegova energična pojava u tehničkom pored terena, proslave sa igračima i navijačima.

Mnogo toga se dešava i van javnosti - toliko toga što raskrinkava sve one besmislene tvrdnje da je Klopov najveći trenerski kvalitet to što dobro zna da bodri svoj tim.

Iza scene, daleko od pogleda javnosti, njegov pažljiv pristup, kao i njegovo razumevanje modernih fudbalskih stremljenja i svega što se dešava van terena, čine ga ključnom figurom u Liverpulovom spektakularnom buđenju.

Utisak da se on jednostavno samo šetka Melvudom, smeškajući se i grleći sa ljudima, može da opstane samo kod onih koji žele da ponište njegov briljantan uspeh ili da omalovaže njegovu taktičku pronicljivost.

U realnosti, stvari su dijametralno suprotne.

Klop veruje da su treninzi mesto na kojem se pravi razlika. Tu se sprovodi obuka, isprobavaju taktičke zamisli.

Dodajte tome još neka spektakularna pojačanja i dobijate šampione Premijer lige za 2019/20.

Klop svaki trening pažljivo priprema sa svojim saradnicima. Zatim se obraća igračima i saopštava im detalje vezane za njihove obaveze.

On nije samo Liverpulov menadžer, već je i Liverpulov trener.

Svaki aspekt je pripremljen i analiziran u minut, svakog dana.

U pripremi utakmice on nezaustavljivo prikuplja informacije pre nego što ih sažme u najznačajnije i najhitnije detalje.

Na Enfildu se to smatra ključnom veštinom koja iz njega izvlači njegov najveći kvalitet - sposobnost da donosi velike i ispravne odluke brzo, bez premišljanja.

Sam Klop je tipičan model planiranja i efikasnosti koji očekuje i od drugih.

On insistira na tačnosti i da sve radi kao sat. Ako je sastanak zakazan za 10 ujutro, onda je to 10 ujutro.

Tajna njegovog i uspeha Liverpula je u žestoko motivisanim pojedincima. To je naporan posao i za menadžera i za sve oko njega.

Kao što on sam kaže: „Živim 100 odsto za momke i sa momcima".

Ovde nema nikakve prevare. Nema ,,holivudskih" trenutaka koji će promeniti priču o krunisanju Liverpula kao šampiona Premijer lige.

Klop je vođa, strateg i inspiracija. Ali naravno, iza njega stoji tim.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Klop sa asistentima Željkom Buvačem (sredina) i Peterom Kravicom (desno) u Dortmundu

Kada je Nemac stigao na Enfild bilo je neizbežno da sa njim stignu i njegovi bliski saradnici u koje je imao poverenje - Željko Buvač i Peter Kravic.

Buvač i Kravic su zauzimali centralna mesta u njegovom stručnom timu dok je bio u Majncu i Dortmundu. Trio je bio na okupu gde god da su išli.

U okviru takvog sastava, Buvač, nenametljivi Srbin iz Bosne, je bio poznat i kao ,,Mozak" zbog znanja o taktičkom delovanju, dok je Nemac Kravic bio ,,Oko" zbog svojih analitičkih veština.

Ali kada je Buvačeva 17-godišnja saradnja sa Klopom iznenada prekinuta u aprilu 2018. godine, to je dovelo do nove dinamike u Liverpulovom stručnom štabu - kao i do novih uspeha.

Klop je, naravno, lider u svim oblastima, dok se Kravicu sada pridružio Pep Linders.

Holanđanin, koji ima 37 godina, je već ostavio snažan utisak u Liverpulu pošto je radio kao trener selekcije do 16 godina pre nego što je postavljen za razvojnog trenera prvog tima 2015.

Tri godine kasnije, Linders je otišao i preuzeo NEC Najmehen u Holandiji.

Bio je to kratak izlet i kada je napustio tu poziciju Klop nije razmišljao ni trenutka, već ga je vratio pred start sezone 2018/19 da popuni prazninu nastalu Buvačevim odlaskom.

I Kravic i Linders su pomoćnici menadžera. Tu ne postoji dalja hijerarhija i obojica obavljaju ključne, ali različite uloge u okviru Klopovog tima.

Kravic vodi tim u kojem su četvorica analitičara i oni se fokusiraju na sve aspekte prethodne ili naredne utakmice i od toga zavisi i način na koji će se odvijati trening, ali i sam sastav tima.

On prisustvuje treninzima svakodnevno.

Primer na kojem se najbolje vidi kako funkcioniše partnerstvo između Klopa i Kravica je najočitiji u porukama koje su razmenjivali tokom Svetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine.

Oni su se složili oko većeg uticaja defanzivne i ofanzivne linije tima i doneli odluku da on mora da bude inovativniji, posebno u trenutku kada je Liverpul bio pojačan i naoružan visinom Virdžila van Dajka i centaršutevima Trenta Aleksandera-Arnolda.

Brojke govore same za sebe.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Navijači na Enfildu slave brzo izveden korner Liverpula protiv Barselone u utakmici Lige šampiona u sezoni 2018/19

Tokom sezone 2017/18 Liverpul je postigao 13 i primio 12 golova iz uigranih akcija.

Veći stepen koncentracije i uvođenje inovacija nakon Svetskog prvenstva doveli su ih do skora od 29 datih i samo 8 primljenih golova u periodu koji je usledio.

Ovakvo posvećivanje pažnje detaljima dovelo je i do dolaska Danca Tomasa Gronemarka kao specijaliste za organizaciju igre nakon izvođenja auta.

Ovo imenovanje je služilo da se izbegnu greške i poveća efikasnost igre nakon prekida.

Svejedno, Liverpul i Kravic nisu robovi ovakvih detalja. On i Klop i dalje žele dovoljno prostora za improvizaciju i spontanost kod uigranih akcija.

Postoji li bolji primer za tako nešto od brzo izvedenog kornera Trenta Aleksandra-Arnolda koji je zaledio Barselonu tokom prošlogodišnjeg revanš meča u polufinalu Lige šampiona na Enfildu?

Tokom regularne nedelje u Melvudu, Kravic obično pripremi 90-minutnu prezentaciju koja se kasnije, tokom dva dodatna sastanka, svodi na polusatnu analizu koju menadžer iznosi igračima dan pre meča.

Glavni cilj ovakvog pristupa je da igrači Liverpula postanu svesni snage protivnika. Međutim, to im daje i prostor da sa većim samopouzdanjem, a u skladu sa svojim mogućnostima, napadnu i nadmudre protivnika.

Klop, po običaju, ima poslednju reč. Ipak, Kravicove analize uvek imaju ključni značaj. A sve je vidljivije i prisustvo energičnog i taktički preciznog Lindersa.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Linders je u Liverpul stigao 2014. godine, dok je Brendan Rodžers bio menadžer

Linders predstavlja one klasične, bučne asistente i zajedno sa Klopom učestvuje na mnogim treninzima.

On je takođe i spona koja povezuje druge službe u Liverpulu, neko ko uobličava operativni menadžment i skicira buduće obaveze kao što je raspored treninga ne bi li se osiguralo da igrači imaju dovoljno odmora i mogućnosti za maksimalni učinak.

Klopovo samopouzdanje i vera u one oko njega su veliki. ,,Ja znam da sam dobar u par oblasti i jako dobar u još nekoliko i to je dovoljno.

Moje poverenje je dovoljno veliko da mogu da pustim ljude da rastu sa mnom. Tu nema nikakvih problema. Meni je potrebno da budem okružen stručnjacima".

Upravo je ovako detaljan pristup zaslužan za skoro pa perfektan učinak u različitim fazama tokom prethodne dve sezone.

Baš kao što je Brajan Klaf rekao za Pitera Tejlora - roba koju imaš u zadnjem delu radnje podjednako je bitna za uspeh kao i ono što može da se vidi u izlogu.

Na samom terenu, Klop je zaslužio reputaciju trenera koji je rame uz rame sa drugim velikanima koji danas rade u Premijer ligi, kao što su Pep Gvardiola iz Sitija, Karlo Anćeloti iz Evertona ili Žoze Murinjo iz Totenhema.

Takođe, on je i trener uz kojeg, skoro bez izuzetka, igrači napreduju, bez obzira da li ih je on doveo ili su već bili u Liverpulu.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Emotivni Džordan Henderson sa Klopom slavi osvajanje Lige šampiona, samo nekoliko trenutaka nakon poslednjeg sudijskog zvižduka

Džordan Henderson, kapiten Liverpula kojeg je u klub doveo Keni Dalgliš u junu 2011. godine, imao je mnogo kritičara skoro do samog trenutka kada je podigao pehar Lige šampiona prošlog maja u Madridu. Klop se nijednog trenutka nije dvoumio.

U ovom trenutku su Hendersonova forma i reputacija na svom vrhuncu.

Roberto Firmino je još jedan od igrača koje je zatekao u klubu. Njegov dolazak iz Hofenhajma u junu 2015. godine je takođe izazvao sumnje u „transfer komisiju", grupu koja je bila zadužena za strategiju kupovine i koja je bila odgovorna za promašaje kojih je bilo mnogo više od pogodaka.

U prošlosti je zaista bilo opravdano preispitivati konfuznu transfer politiku kluba, naročito posle odlaska Luisa Suareza u Barselonu za 75 miliona funti u leto 2014.

Tipičan primer je i ludost u vidu angažovanja Marija Balotelija iz Milana za 16 miliona funti i to kratko nakon izjave tadašnjeg menadžera Brendana Rodžersa koji je javno insistirao da se to ne radi:

„Kategorički tvrdim da on neće doći u Liverpul".

Pod Klopovim nadžorom, Firmino se sada preselio u kategoriju igrača koji su svetska klasa. Virdžil Van Dajk, Mohamed Salah, Sadio Mane i golman Alison - koji su bili kvalitetni igrači i kada su stigli - svi su oni postali još bolji zbog rada sa Klopom.

Mane je za BBC sport izjavio:

„Blizak je sa igračima i na terenu nam daje striktna zaduženja, što je zaista jako važno svim igračima. U isto vreme se prijateljski ophodi prema nama. To je jedna od njegovih jačih strana".

Od kada je Klop došao, transfer politika Liverpula je postala primer za efikasnost.

Ovog januara, pre nego što su njegovi rivali napravili bilo kakav potez, on je za 7,5 miliona funti potpisao Takumija Minamina iz Red Bul Salcburga.

Sve je bilo obavljeno prvog dana u mesecu. Isto se desilo i sa dovođenjem Van Dajka iz Sautemptona za 75 miliona funti. Sve je bilo najavljeno 27. decembra 2017. godine. Ugovor je potpisan 1. januara 2018.

Za sve je to zaslužno, u velikoj meri, ono što iza scene na Enfildu nazivaju Liverpulovim „svetim trojstvom", a koje čine Klop, sportski direktor Majkl Edvards i Majk Gordon, čovek koji ima drugi najveći broj akcija kluba i za kojeg se može reći i da je „rukovodeći vlasnik".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Klop, Gordon (u sredini) i Edvards (desno) na slici u Liverpulovom trening centru u decembru, kada je Klop potpisao produženje ugovora do 2024. godine

Gordon ima apsolutno poverenje vlasnika kluba Džona V. Henrija i predsedavajućeg Toma Vernera.

I dok je Henri nominalni vođa, Gordon je najuticajniji vlasnik jer donosi ključne odluke zajedno sa Klopom i Edvardsom, bez obzira da li se radi o potpisivanju novih igrača, obnavljanju ili produžavanju ugovora, ili čak i o angažovanju novih trenera za igračku akademiju.

Gordon donosi konačnu reč i u ostalim velikim projektima, kao što je ulaganje 60 miliona funti u proširivanje kapaciteta stadiona na preko 60.000 posetilaca, ili 50 miliona u nove objekte u trening kampu u Kirkbiju.

Ali on nije samo onaj koji potpisuje čekove. Insajderi sa Enfilda prepoznaju i njegov britak fudbalski um, kao i sposobnost da donosi poslovne odluke.

On svoju ulogu vidi u osnaživanju Klopove i Edvardsove uloge u procvatu fudbalske sekcije. On ima apsolutno poverenje u njihov sud. Njih trojica su u redovnom, dnevnom kontaktu, Vocap poruke samo lete među njima.

Edvards je u klub došao 2011. godine kao glavni analitičar, da bi u novembru 2016. bio postavljen za sportskog direktora. Što se tiče njegove slike u medijima, on ostaje tajnovit i neuhvatljiv, daleko od oka javnosti.

On smatra da mu to pomaže da svoj posao obavlja ispod radara i da lakše može da Klopu i Liverpulu omogući sve što im je potrebno.

U Melvudu, priča je drugačija. Edvards je poštovan i cenjen, on praktikuje politiku otvorenih vrata sa svojim zaposlenim i ima poverenje u sopstveni tim koji čine šef skauting službe Dejv Falous, glavni skaut Beri Hanter, kao i Ian Grejem, Džulijan Vord i Dejv Vudfajn.

Kada je Klop u decembru potpisao novi ugovor koji ga vezuje za klub do leta 2024, rekao je:

„Moram da istaknem ulogu našeg sportskog direktora Majkla Edvardsa na ovom našem putovanju. Saradnja sa njim i njegov doprinos su bili podjednako važni za osvajanje trofeja kao i uloga bilo koga drugog ko je učestvovao u osvajanju trofeja".

Edvards ima svoj tim. Klop svoj. Gordon daje moć i učestvuje u diskusiji o otpustanjima i u svemu tome leži tajna Liverpulovog preporoda.

Jedan od primera o tome kako funkcioniše trougao moći je ono što se dogodilo tokom turneje u leto 2017, kada je igrač sredine terena Filip Kutinjo iznenada saopštio klubu da je nesrećan i da želi da se preseli u Barselonu koja je upravo prodala Nejmara Pari Sen Žermenu.

Kutinjo je, i pored nespornog briljantnog kvaliteta, bio u stvari smatran za igrača od kojeg Liverpul previše zavisi. Kada nije igrao dobro, kao što je bio slučaj 2016. godine kada se igralo finale Liga Evrope protiv Sevilje u Bazelu, ceo tim je ispaštao zbog toga.

Kada je Brazilac ostvario naum u januaru 2018, napravljen je plan da klub završi dva od najznačajnijih poteza u skorijoj istoriji - dugo planiranu poteru za Van Dajkom, kao i dolazak brazilskog golmana Alisona iz Rome za 66,8 miliona funti.

Kutinjo nije zamenjen, ali su napravljene kupovine u drugim linijama tima koje su Liverpul dovele do trenutnog nivoa.

U februaru 2017, Liverpul je sastavio listu igrača na koje se namerio, uključujući Julijana Branta iz Bajera iz Leverkuzena i Kristijana Pulišića koji se istakao u Borusiji iz Dortmunda i koji je sada u Čelziju.

Ime Mohameda Salaha iz Rome je bilo negde drugde na Liverpulovom radaru.

Ugovor sa Salahom je bio ostvaren, a Klop je bio veoma zahvalan na Edvardsovom insistiranju da je taj potpis možda i ključni u transformaciji tima.

Upravo je takav analitički i kolegijalni sistem ono na čemu evropski elitni klubovi najviše i zavide Liverpulu i da je to osnova svih planova koji su nakon 30 godina vratili titulu na Enfild.

Klop nije sve ovo radio zbog sadašnjeg trenutka. On se bavio budućnošću.

U svojim prvim danima u Liverpulu, u oktobru 2015, Klop je bio viđen kako obilazi trening centar u Melvudu sa direktorom akademije Aleksom Ingletorpom.

Ovo nije bila samo rutinska šetnja novog menadžera. On je osmatrao sa čim će sve morati da se bavi.

Klop je voljan da troši veliki novac, ali ne i da ga baca.

Razvoj i uloga mladih igrača kao što su tinejdžeri Kurtis Džons i Neko Vilijams u pobedi u FA Kupu protiv Evertona i Šruzberija - kada je Klop dao šansu momcima iz juniorskog tima, a prvotimce poslao na zimski odmor - potvrda je takve strategije.

On čvrsto veruje da je baza najvažnija. Liverpul će potpisivati vrhunske igrače i sada se nalazi u situaciji da to i može da radi, ali Klop zna da ima zlatne rezerve.

Razvoj Džonsa i Vilijamsa i njegovo poverenje u njih znače da Liverpul po svemu sudeći ima još 50 miliona koje može da potroši negde drugde.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ben Vudburn i Rajan Bruster su bili među igračima koji su učetvovali u meču juniora Liverpula koje je Klop gledao zajedno sa Ingletorpom (levo) 10. oktobra 2015.

Nije Klop baš toliko romantičan. Sve odluke se donose na bazi poslovne realnosti, ali ako je neko ko može da napravi razliku tu - Liverpul će krenuti u lov na njega. Klop je štedljiv, ali je i strateg.

Samo je sveobuhvatna politika dovela Liverpul do mesta na kojem je sada, a to je, po mišljenju mnogih, pozicija najboljeg na svetu, sa timom i klubom načinjenim po Klopovom modelu.

Bivši izvršni direktor Liverpula, Ian Eir, koji je bio pored Klopa kada je on predstavljen na Enfildu, kaže: ,,Da li je Jirgen onaj pravi za Liverpul? Apsolutno jeste".

„Sve je to prirodno. Ništa nije izmišljeno. On ništa ne čini radi efekta. On je prirodni katalizator. Kad on uđe negde, automatski diže nivo energije u sobi".

„On je krupan, impozantan. Voli da grli ljude. Sve to radi zato što je za njega to prirodno. On ne planira da grli saradnike i igrače. On to radi zato što se brine o ljudima. To je Jirgen Klop. I savršeno se uklapa".

