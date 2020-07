Kako su nastala odeljenja za intenzivnu negu

Do tridesetih godina prošlog veka, mnogi hirurški pacijenti su brzo umirali posle najsloženijih operativnih zahvata. Jedan talentovani hirurg doneo je malu, ali drastičnu promenu koja je potpuno promenila zdravstvo.

U vreme pre antibiotika, i uz uvek prisutan rizik od toga da bakterijska infekcija ubije onoga ko ide pod nož, Kušing je operisao u apsolutno sterilnim uslovima. Nosio je rukavice i masku, i činio sve što može kako bi sterilisao ranu i umanjio šansu za bolest. Ključno je bilo to što je nastavljao da se stara o pacijentu nakon operacije - u periodu u kom je postojao velik rizik da pacijenti umru.

Međutim, Kušingov rani oblik specijalizovane intenzivne nege planiran je za operacije, a ne za traumatske povrede ili bolesti. One mogu da zahvale jednoj epidemiji.

Ali ubacivanje cevi u usta i kroz traheju bilo je suviše neugodno da bi pacijenti izdržali dugotrajniji tretman i izvodilo se jedino pod anestezijom. Ibsen je predložio da se upotrebi relativno nova tehnika traheostomije. To je značilo da se na vratu otvori mala rupa, odmah ispod larinksa, i da se tim putem umetne cev pravo u pluća.

„Traheostomija uopšte nije bolna, pacijent može da bude budan i da komunicira", kaže Keli. „Ako ventilaciju sprovodi student medicine, kao u bolnici Blegdam, ili se koristi ventilator, kao što to radimo danas, onda polako možemo da smanjimo obim pomoći koja je pacijentu potrebna tokom oporavka."

Ibsenova strategija spasla je na desetine života i dovela do toga da se u bolnici otvori prvo odeljenje za intenzivnu negu na svetu, sa zasebnim prostorom i medicinskim osobljem. Ali intenzivna nega se ne svodi na zamisao o odvojenom odeljenju u okviru bolnice, već podrazumeva i principe brige o najkritičnije obolelim pacijentima.

Ibsenove inovacije u Danskoj postepeno su prihvaćene širom sveta. Kombinovane sa inovacijama u postoperativnoj nezi koje je razvio Kušing, dovele su do toga da većina velikih bolnica otvori specijalizovana odeljenja.

Danas veće bolnice mogu da imaju po nekoliko različitih odeljenja za intenzivnu negu, kako bi pokrile širok spektar stanja - od teških simptoma Kovida-19 do rana od metaka, srčanih i moždanih udara, te hirurških komplikacija.

„Ljudima koji su bili na intenzivnoj nezi treba stalna podrška nakon boravka na tom odeljenju i to je veoma važan aspekt", kaže Brajden. „Nije reč samo o preživljavanju, već i o kvalitetu života."

A odeljenja za intenzivnu negu se suočavaju i sa drugim izazovima. Kušing je prvi uveo tehnologiju poput nadzora visine krvnog pritiska i ta odeljenja i dan-danas počivaju na tehnologiji. Ali kako pacijente okružuje sve više mašina kao što su ventilatori, monitori srčanog rada i senzori vitalnih znakova, kao što su temperatura i nivo kiseonika u krvi, dolazi do novih komplikacija.

„Veliki broj sondi i mašina danas lekarima daje mnogo podataka, ali sve je to rasuto i oni ih moraju nekako posložiti u glavi", kaže Spenser. „Sledeći korak jeste da mašina nauči da razvije algoritme, tako da ćete moći da uzmete sve te raznorodne informacije i ubacite ih u nju, kako biste došli do suštine - to predstavlja budućnost odeljenja za intenzivnu negu".