Korona virus: Kako je Novi Zeland krenuo „oštro i rano“ u borbu protiv Kovida-19

Ali do tog trenutka, na Novom Zelandu 24 dana nije bilo nijednog novog slučaja, tako da su ova dva bila dovoljan razlog za ostavku ministra zdravlja.

Kad je Novi Zeland zatvorio granice?

Premijerka Jasinda Arden rekla je da su to najstrože mere na svetu, za koje se ona „neće izvinjavati".

Zatvorili su se rano sa ciljem eliminacije

Izveštaj svetske zdravstvene organizacije (SZO) o uspehu izolacije u Vuhanu krajem januara jasno je stavio do znanja da pristup Novog Zelanda treba da bude da se „obruši na pandemiju svom silinom od samog starta" i da cilj bude potpuna eliminacija virusa, rekao je profesor Bejker.

Sistem je krenuo od drugog nivoa, ali već 25. marta je skočio na četvrti. To je čitavu zemlju uvelo u potpunu izolaciju, dok su funkcionisale samo osnovne službe i svima je rečeno da ostanu kod kuće, u svojim „mehurima".

Velika Britanija nikad nije zatvorila granice, ali je početkom juna uvela obaveznu samoizolaciju za sve dolaske. To je početkom jula ukinuto za neke zemlje.

Britanska vlada je saopštila da je „uvela prave mere u pravom trenutku na osnovu naučnih dokaza" i da bi ograničavanje na granici imalo zanemarljiv efekat kad već postoji značajno širenje bolesti u okviru same zajednice.

„Ukoliko radite kao Britanci - čekate predugo i ostanete otvoreni predugo - to naraste i postane ogroman problem, koji mnogo košta, i na ekonomskom i na zdravstvenom planu", kaže profesor Berka.

Efikasna komunikacija i poslušnost javnosti

„Zaista su uposlili umove i srca stanovništva uradivši nezamislivo, rekavši im: 'idite kući i ostanite tamo šest nedelja'", kaže on.

Eliminacija postignuta, ali da li može da se održi?

Iako ovaj propust nije izazvao nagli skok u broju slučajeva, jeste doveo do ogromne javne opasnosti i, 2. jula, do ostavke ministra zdravlja Dejvid Klarka. On je već pre toga bio kažnjen zato što je prekršio pravila izolacije da bi odveo porodicu na plažu.