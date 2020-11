Prodat Sava centar: Zašto je važno sačuvati „staklenu palatu na obali Save“

Kroz staklene prozore koji se protežu od krova do temelja pomalo oronule građevine, poslednjih meseci zbog pandemije korona virusa ne gledaju posetioci inače brojnih događaja, hodnike ne obasipaju mase na putu ka salama, a vrata mnogih lokala u prostranim holovima su zaključana.

Sava centar je prodat iz trećeg pokušaja, a cena je do sada dva puta snižavana.

Briga zbog nebrige

Projektant Sava centra Stojan Maksimović je u avgustu, pre najavljene prve prodaje, za BBC na srpskom rekao da ne može da se meša u odluku o prodaji, ali smatra da se o samom objektu do sada nije dovoljno vodilo računa.

„Mislim da je on Beogradu služio vrlo korektno i vrlo istrajno", rekao je Maksimović koji već decenijama živi u Americi.

„Prodajom će ona biti uništena, kao što je i Interkontinental na neki način uništen, izgubio je duh, šarm, ono što je on predstavljao.

Hram socijalizma

„Pojavljuju se nove vrednosti i ostvarenja, a ona iz tvog vremena padaju neminovno u zasenak", rekao je Popović, koji je na funkciji generalnog direktora Sava centra bio od 1978. do 1986. godine.

Stojan Maksimović kaže da se o Sava centru ne vodi dovoljno računa, a on umnogome zavisi od radnika koji ga održavaju

Pred graditeljima je bio kratak rok od oko godinu dana od početka gradnje do otvaranja konferencije - 15. juna 1977.

„Može se reći da je to bilo kratko vreme, ali ja nisam imao šansu da ga produžavam ili odlažem", rekao je Maksimović.

„Niko nije mogao da se meša, jer kada bi se mešao, rok bi morao da se odloži, a to bi bilo vrlo opasno za njega u odnosu na vrhovnog komandanta.

„Skup svih tih okolnosti stvorio je to delo. Kad je niklo i otvorilo se, oni koji su ga poručili, bili su prezadovoljni."

„Modernim dizajnom i tehnološkim rešenjima, on je pre ličio na neki veliki stakleni, čak i misteriozni dvorac, koji je nagoveštavao novu eru u razvoju Beograda i Jugoslavije. To je bio, još za vreme vladavine Josipa Broza, najveći civilizacijski iskorak, koji je nagoveštavao i obećavao nove dane i modernu budućnost toj zemlji", rekao je Popović.

Kulturno dobro

Dok je za Popovića Sava centar bio „spomenik socijalizma", on je trenutno u fazi dobijanja statusa kulturnog dobra u Zavodu za zaštitu spomenika kulture.

Jovanović je objasnila da u smislu integracije kompletnog procesa projektovanja i izvođenja jednog javnog kompleksa ove veličine i same brzine realizacije „od ideje do ključa u ruke", izgradnja Sava centra sa hotelom Interkotinental „predstavlja jedinstven poduhvat, koji na ovim prostorima do sada, nažalost, nije ponovljen."