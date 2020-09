Kineski Ujguri: Video snimak pruža redak uvid u život u zatvoreničkom logoru u Kini

Držeći kameru desnom rukom, on otkriva svoju prljavu odeću, svoje natečene zglavke i par lisica koji mu vezuju levi zglob za metalni okvir kreveta - jedini komad nameštaja u prostoriji.

Ono sadrži i nove detalje o ogromnom psihološkom pritisku koji se vrši na ujgursku zajednicu, uključujući dokument koji je on fotografisao, a u kom se deca od samo 13 godina pozivaju da se „pokaju i predaju".

I dok Sinđijang trenutno doživljava skok u broju zaraženih od korona virusa, prljavi i skučeni uslovi koje on opisuje ističu ozbiljan rizik od zaraze koji predstavlja ova vrsta masovnog zatvaranja tokom globalne pandemije.

Gaparova porodica, kojoj se on nije javio otkako su poruke prestale da pristižu pre pet meseci, svesna je da je objavljivanje ovog videa u trajanju od četiri minuta i trideset osam sekundi njega u ćeliji možda pojačalo pritisak i pooštrilo kaznu sa kojima se on suočava.

Ali oni kažu da je to njihova poslednja nada, da istovremeno skrenu pažnju na njegov slučaj i na patnju Ujugura u celini.

„Obojica su na vlastitoj koži osetili brutalnost zbog svoje rase", kaže on.

Merdan Gapar je 2009. godine - kao i mnogi Ujuguri u to vreme - napustio Sinđijang da bi potražio bolju priliku za sebe u bogatijim kineskim gradovima na istoku.

Budući da je studirao ples na Umetničkom univerzitetu u Sinđijangu, prvo je našao posao kao plesač, a potom, nekoliko godina kasnije, kao model u južnom kineskom gradu Fošanu. Prijatelji kažu da je Gapar mogao da zarađuje i do 1.000 funti dnevno.

U avgustu te godine, on je uhapšen i osuđen na 16 meseci zatvora zbog prodaje kanabisa, što je optužba za koju njegovi prijatelji insistiraju da je nameštena.

Smatra se da je u zatvoreničkim logorima širom Sinđijanga zatočeno i do milion muslimana

BBC je video dokaze koji pokazuju da on nije bio sumnjičen ni za kakav dodatni prekršaj, već da su vlasti naprosto tvrdile da će „možda morati da odsluži nekoliko dana obrazovanja u svojoj lokalnoj zajednici" - što je eufemizam za logore.

Postoje dokazi da se Ujguri prisilno vraćaju kući, ili sa nekog drugo mesta u Kini ili iz inostranstva, a Gaparova porodica ubeđena je da je on nestao u logorima za prevaspitavanje.

On je nekako uspeo da se dočepa svog telefona i iskoristio ga je da komunicira sa spoljnim svetom.

Napisavši ih u aplikaciji za kinesku društvenu mrežu ViČet, on objašnjava da je prvo držan u policijskom zatvoru u Kuči.

„Video sam 50 do 60 ljudi zatočenih u maloj prostoriji ne većoj od 50 kvadratnih matera, muškarci zdesna, žene sleva", piše on.

„Podigao sam vreću sa glave i rekao policajcu da su mi lisice toliko tesne da me bole zglobovi", napisao je on u jednoj poruci.

„On je počeo da se dere na mene da će me, 'ako još jednom skinem vreću, premlatiti na smrt'. Nakon toga se nisam usudio da progovorim", dodaje on.

On piše o stalnim kricima koji dopiru sa nekog drugog mesta u zatvoru. „Soba za saslušanje", napisao je.

„Pre jela, policajci bi zatražili od ljudi sa zaraznim bolestima da dignu ruku i oni bi onda jeli poslednji", piše on.

„Ali ako želite da jedete ranije, možete i da ćutite. To je moralno pitanje, shvatate?"

Potom, 22. januara, dok se Kina nalazila na vrhuncu krize sa korona virusom, vesti o masovnom nacionalnom pokušaju da se kontroliše epidemije stigla je i do zatvorenika.

„Tokom perioda epidemije oni su zatečeni napolju kako igraju igru sličnu bejzbolu", piše on.

„Vreća i maska - bilo je još manje vazduha", piše on.

I dalje noseći „četvorodelno odelo", premešten je u drugu sobu na spratu gde su čuvari noću držali otvorene prozore, zbog čega je vazduh bio toliko hladan da on nije mogao da spava.

„Jednom sam čuo čoveka kako je vrištao od jutra do mraka", piše on.

„Čitavo telo mi je prekriveno vašima. Svaki dan ih hvatam i trebim sa tela - strašno me svrbi", piše on.

„Naravno, okruženje ovde je bolje nego u policijskoj stanici sa svim onim ljudima. Ovde živim sam, ali čuvaju me dvojica čuvara."

Malo opušteniji režim, kaže on, pružio mu je priliku da se javi. Čini se da je njegov telefon ostao neprimećen među njegovim stvarima, kojima je dobio pristup u novom mesto zatočeništva.

„Separatističke snage kod kuće i u inostranstvu ispolitizovale su ovaj geografski termin i pozvali one koji govore turkijski jezik i veruju u Islam da se ujedine", kaže se u toj objavi.

On kaže da su one dosledne sa drugim dobro dokumentovanim slučajevima, od njegovog prebacivanja nazad u Sinđijang do prvobitnog držanja u skučenim, nehigijenskim uslovima.