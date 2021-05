Rodni identintet i interseksualnost: „Moja borba da budem zakonski priznat kao muškarac“

Pre 7 minuta

„Čitavog života sam koristio lažni identitet. Kad bi saznali ko sam, izložili bi me uvredama i podsmehu. I dalje me to proganja", kaže Ek (nije mu pravo ime).