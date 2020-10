Preminuo Šon Koneri: Devet njegovih filmova koje morate pogledati barem deset puta

To ga nije sprečilo da se redovno nađe na listama najzgodnijih muškaraca planete.

O njegovom izgledu i pojavi dosta govori i to što mu je 1999. u filmu Klopka partnerku igrala Ketrin Zita Džons - tada mlađa od njega 40 godina.

Ona je u tom trenutku imala 30 godina, a on gotovo 70 i niko nije primetio.

Nesalomivi

Za to to ostvarenje Koneri je dobio Oskara za sporednu ulogu, to je valjda dovoljno da ovaj film bude na čelu.