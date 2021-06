Koko Gof i tenis: Tajne koje se kriju iza velikog potencijala buduće zvezde

Pre 12 minuta

Jedna od najmanje iznenađujućih stvari koje Koko Gof može da vam saopšti je to da je vožnju počela da uči sa 13 godina.

„Ni dan danas nisam u stanju da se naviknem na to, a naročito nisam bila tada".

„Bila sam jako nervozna. Nemojte pogrešno da me shvatite - možda nisam izgledala nervozno, ali sam bila nervozna iznutra", rekla je povodom pobede nad Venus.

„Roditelji su me uvek učili da budem mirna u takvim momentima i da se setim da je pritisak privilegija. Toga sam se setila u tim trenucima".

„Odlučna sam da pobedim i to je ono što me motiviše, baš kao i moja braća - želim da ih inspirišem da budu vredni. Znam na koji me način gledaju, pa se trudim da budem dobar primer za njih", kaže ona.