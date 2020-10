Njujork Kosmos: Pele, Bekenbauer i „džinovski fudbalski afrodizijak“

Do trenutka kada je Kosmos iz Njujorka osvojio Soker Boul - kada je brazilski napadač odigrao svoju poslednju takmičarsku utakmicu - mogli su da se pohvale da u timu imaju osvajače Svetskog prvenstva u fudbalu, da posećuju zabave sa slavnim ličnostima i da ručaju sa predsednicima.

Bila je to era šampanjca u kojoj je jedna franšiza kao što je ,,Američki fudbal" prešla put od sjaja do propasti za samo jednu deceniju.

Kosmos je bio, kako je to rekao jedan PR guru, džinovski afrodizijak. A sada bi trebalo da počne i novo poglavlje u njihovoj priči.

Njihov najveći medijski proboj se desio kada se njihov golman Šep Mesing slikao go za magazin Viva.

„Fudbal nikoga nije interesovao i niko nije ni znao šta je to fudbal. Jedini igrač na celom svetu za kojeg su Amerikanci čuli je bio onaj tip iz Brazila".

„Rekao sam: 'U redu, ako odeš tamo, osvojićeš titulu. Ako pođeš sa nama, osvojićeš celu zemlju", priseća se on.

Njujork je postao „Zemlja Kosmosa" i iako Peleov dolazak nije bio dovoljan da tim dođe do plejofa 1975, rekordan broj gledalaca se okupljao u različitim gradovima da ga gleda.

Dodatni efekat je bio dolazak zvezda i u druge klubove - Džordž Best je stigao u LA Asteke čiji je suvlasnik bio Elton Džon, Džef Harst je prešao u Sijetl Saunderse, a Rodnija Marša su uzeli Tampa Bej Raudis.

Hant, koji je tada imao 20 godina, nikada do tada nije ni čuo za Kosmos.

„Sada to zvuči kao bajka", rekao je Hant za BBC Sport.

„Bio sam iznenađen obrascem koji sam zatekao", kaže on.

Bilo je to potpuno američko iskustvo - Duško Dugouško je bio maskota, a tu su bili i bendovi koji su nastupali u poluvremenu i čirlidersice.

„Bio je to tim koji je umeo da se zabavlja i koji je znao da izabere mesto i društvo za zabave", rekao je jednom prilikom za „Jednom u životu".

„U roku od mesec dana sam se sukobio sa njim", kaže Hant uz smeh. „Nazvao sam ga lenjivcem, a on me je ošamario i onda smo se posvađali.

„Kada igraš sa takvim ljudima, onda moraš stvari da postaviš na pravo mesto - popričali smo i onda je odlučeno da sam ja tu da mu asistiram da postigne gol. Pristao sam na to i onda je sve bilo u redu".

Bio je tu i ozloglašeni okršaj u svlačionici sa Peleom, kada ga je Kinalja navodno doveo do suza nakon insistiranja da mu Brazilac češće dodaje loptu.

„Ali je bio najbolji strelac sa kojim sam do tada igrao. Procenat šansi koje je uspevao da pretvori u gol je bio nestvaran. Bio je neverovatno dobar".

Kinalja, na stadionu Džajantsa, 1977. godine. Za Kosmos je igrao do 1985.

U trenutku kada je upao u kancelariju Klajva Toja dok je bio na odmoru u Sjedinjenim državama, Kinalja je već bio doveo Lacio do titule u Seriji A i odigrao 14 utakmica za reprezentaciju.

Vlasnik Kosmosa Ros ga je obožavao, čak ga je odveo i na rođendan Frenka Sinatre, ali to nije bio slučaj i sa trenerom Rosom Bredlijem koji je otpušten tokom sezone 1977. godine.

„Ponekada me ne vole, ali baš me briga za to. Ako ne poštujete sopstveni ego, naročito u sportu, nećete daleko dogurati", rekao je Kinalja koji je naručio i dva portreta sebe samog od američkog impresioniste Leroja Nejmana, kao da je želeo da potvrdi te svoje reči.