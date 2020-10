Šest meseci kasnije i dalje bolesna od korona virusa: „Nemam predstavu kako da ozdravim“

Pre oko godinu dana, Monik Džekson je gledala Ted konferenciju o pečurkama i bila očarana njima. Gljive su, rekao je govornik, prvobitni internet, one imaju mrežu koja se proteže ispod čitavih šuma; to omogućuje drveću da pomažu jedni drugima kad ih zadesi neka nevolja.

Danas, dok se 24. nedelju zaredom bori protiv korona virusa, to je nešto o čemu ona često razmišlja.

Monik se razbolela istovremeno kad i njena prijateljica, nakon što su išli na putovanje vozom zajedno. Ispočetka dok bi se čuli, njihovi simptomi su odražavali jedni druge skoro savršeno, ali onda su one na neko vreme izgubile kontakt.

Posle dve nedelje, neki od simptoma su prošli, ali izgledalo je kao da su ih samo zamenili neki novi. „Osećala sam probadanje u prsima. I to probadanje se pretvorilo u nešto što sam osećala kao neku vrstu vatre", kaže ona. „Bio je to skoro neizdrživ bol na levoj strani. Mislila sam da imam srčani udar."

Pozvala je hitnu pomoć a oni su je savetovali da uzme paracetamol. Rekli su joj da se čini da tada bol nestane kod nekih ljudi, mada nisu do kraja mogli da razumeju zašto.

Monik se isključila sa društvenih mreža. Čak joj je i slušanje podkasta teško padalo zato što bi se na svaki pomen Kovida unervozila i to je uticalo na njeno disanje. Samoproklamovana zavisnica od vesti, sada nije mogla da ih podnese.

Kako su nedelje prolazile, njene simptome su zamenili neki drugi, postajući sve bizarniji. Bol u vratu pratila je neobična senzacija u uvu, kao da neko rukom gužva kesu sa čipsom. Ruke su joj plavele i morala je da žuri do česme pod vrelu vodu da pokuša da povrati cirkulaciju. Lekar ju je kasnije pitao da li je to možda slikala, ali joj je to bilo poslednje na pameti.