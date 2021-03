Rak i zdravlje: Pobedila je tešku bolest, ali sada bije novu bitku protiv opasnog neprijatelja

Lekari su joj dali razne dijagnoze, od upale pluća do astme, i upozorili je da bi plućno krilo moglo da joj kolabira tokom leta.

No, ona je rešila da zanemari upozorenja.

„Nisam htela da dozvolim da me bolest, kakva god da je, ometa da živim", kaže ona.

To kako vidi svet, ali i sebe, počelo je da se menja. Stoga je rešila da promene zabeleži foto-aparatom.

„Život mi se usporio i sveo na to da preguram trenutak po trenutak, lek po lek, beskrajne preglede, džinovske igle, biopsije za koje se buši duboko u kost, cevčice u grlu, i na nadu da će bol jednog dana da prestane", kaže ona.

„Kosti su mi se svakim danom sve više videle, kao da bi me podsetile na kilograme koje gubim. Odjednom, život mi je bio ugrožen."

„Ljudi su se plašili da me pogledaju, posebno roditelji sa decom koja su se takođe borila sa rakom - zato što bi se, kad bi mene ugledali, verovatno uplašili za svoje dete", kaže ona.

Jednog dana, muškarac joj je rekao da je njegovoj supruzi rečeno da neće poživeti do Božića.

Njen dečko i prijatelji izvodili bi je na ručak, nekad bi se odvezli do Biči Heda.

Shvatila je da njene fotografije počinju da deluju na ljude, od kolega sa kurseva do predavača.

Slike nisu samo uhvatile fizičke i emocionalne posledice koje na nekom ostavlja prolazak terapije zbog raka, već su pokazale i da to iskustvo ne mora uvek da bude zastrašujuće - može biti i pozitivno, kaže Karli.

„A to je, po mom mišljenju, ono što vam daje snagu da se održite u životu uprkos lošim prognozama."

Bio je to trenutak za slavlje.

Bila je to žena čiji je muž rekao Karli da neće doživeti Božić 2012. godine.

„Nisam mogla da verujem da je to bila ona", seća se Karli.

Počela je da smišlja koncept projekta sa lokalnim centrom za pružanje palijativne nege Sent Vilfred, da radi portrete pacijenata sa rakom u poslednjoj fazi.

Džo je imao samo 16 godina i tek što je krenuo na koledž. Rak mu je bio u ranijoj fazi nego kad je utvrđen Karli, ali baš kao i njegova sestra i on je mesecima bio bolestan pre nego što je dobio dijagnozu.

Hočkinsova bolest

Karli je šesnaest godina starija od Džoa, i odselila se iz porodičnog doma dok je on još bio mali.

Pri svakoj poseti, primetila bi da je on malo viši, i da mu je glas malo dublji.

No, sad kad je stajala iza foto-aparata u njegovom bolničkom odeljenju, beležila je promene na njemu svakom novom fotogografijom.

„Čak i kad bi bio pun strepnji i bojazni, to što sam se ja oporavila značilo je da mogu da mu pružim nadu i pozitivnu energiju da nastavi lečenje", kaže ona.

Plašio se da će mu neželjene posledice - teškoće sa disanjem, problemi sa kožom, žutica i dijareja, do kojih dolazi ako donorske ćelije napadnu domaćina - upropastiti život.

To je značilo da je u remisiji i da može da se pridruži porodici na odmoru na Menorki, a zatim i na Lijevom venčanju.

Karli kaže da njene slike beleže kako se celoj porodici promenio život u vreme kad su i njoj i Džou „telo, um i duša bili na iskušenju do krajnjih granica".

„Fotografije koje sam snimila, i one na kojima sam ja, i one na kojima je Džoi, vraćaju neke bolne uspomene, ali me isto tako podsećaju koliki kapacitet ima ljudsko telo da izdrži takve paklene muke."