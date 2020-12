Autizam i stripovi: Kako su dva brata otvorila prodavnicu i ostvarila san

Dva brata sa autizmom tražila su posao kada je jednom palo na pamet da otvore prodavnicu stripova. Ispostaviće se da je to bila sjajna ideja.

U porodici su se nadali da bi on i njegov mlađi brat Gaj, koji je takođe autističan, mogli da nađu poslove koji odgovaraju onome u čemu su dobri: pouzdanost, tačnost i posvećenost detalju.

„Oni me podsećaju da je okej ne biti kao svi drugi."

Autizam i posao

Danas ima 30 godina, i za sve to vreme su mu stripovi i heroji iz njih bili i ostali sastavni deo života.

Anđela kaže da je još jedan faktor bitan, a to je što se čitanje stripova „ne osuđuje, ne postoji uzrast kad mora da se prestane, ne meri se koliko neko dobro čita".

„U početku je to bila saradnja Skota Snajdera, koji trenutno piše jedan od naslova Betmena za kuću DC, i Stivena Kinga, slavnog horor pisca", ističe.

„Vertigo je dom Hellblazer-a , što je naslov avantura Džona Konstantajna, veoma popularnog lika, do te mere da je jedno vreme išla i televizijska serija o njemu, a i dalje je lik na Legends of Tomorrow , televizijskoj seriji kuće DC. Napravili su i film sa Kijanu Rivsom, veoma drugačiji od stripa. Vertigo je izdavao i Sandman , najčuveniji strip Nila Gejmena."

Ali, braća mogu nepogrešivo da nađu svaki strip i dovedu kupce do odgovarajuće police.

Za Gaja to su klasici iz 1940-ih i 1950-ih godina sa Supermenom i Kapetanom Amerikom; Adamu su to noviji stripovi - Crni Panter i Sandman .

Neophodno im je bilo da otvore zajednički inboks za elektronsku poštu kako bi Anđela mogla da se umeša ako bi videla da dolazi do neke konfuzije.

Pošto radi puno radno vreme za kompaniju koja pruža IT usluge i nalazi se van Hantingdona, ne može sve vreme da posveti radnji svojih sinova.

Ovi ljudi, možda, ciljano dolaze baš u ovu prodavnicu stripova, u uverenju da će u njoj biti dobrodošli, a Adam potvrđuje da im sve to pomaže da ostvare bolji kontakt.

To je dovelo do toga da pojedini nastavnici shvate da su grafički romani odličan način da se dopre do ljudi sa ovim poremećajem.