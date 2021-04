Nuklearno oružje i velike sile: Smrtno bolesni tinejdžer koji je želeo mir (i ljubav) u svetu

U leto 1986, petnaestogodišnjeg Džefa Henigsona, koji je na biciklu išao do lokalne prodavnice elektromaterijala kako bi kupio poslednji deo za „superlaser" u izgradnji, udario je kombi.

„Došao je iz suprotnog pravca i žena me nije videla, zabila se pravo u mene", kaže Džef.

„Jedna je plan da tog leta izgubim nevinost. I možemo reći da to nije uspelo.

„U to vreme nisam znao da li je takav zbog rata ili nečeg drugog. Ali moj otac je bio emotivno odvojen od nas ostalih.

I to je, čini se, uticalo na Džefa.

„Čak i dok sam bio prilično mali, video sam potencijal u saradnji između SAD i SSSR", kaže on.

„Oduvek mi je bilo besmisleno to što okreću nuklearno naoružanje jedni ka drugima, kada bi mogli da sarađuju i prave čuda u svemiru."

„Rekla je: 'Veoma mi je žao što moram da ti kažem da imaš rak mozga, i to oblik koji je veoma agresivan i koji se veoma brzo širi'", kaže Džef.

„Pričali su mi o svemu što su uradili - od odlaska u Diznilend do upoznavanja sa slavnim sportistima.

„A ja sam rekao: 'Oh, mislio sam da takve želje imaju mala deca', na šta su uzvratili, 'Mi i jesmo deca'. Ja sebe nisam video na taj način."

Organizacija koja je pomagala tinejdžerima da ostvare sve to zvala se fondacija za decu Starlajt.

„Rekao sam: 'Prosto moram da pitam, jeste li u stanju da me prijavite za naredni let šatla u svemir?'

„Njihovi pogledi kao da su mi govorili: 'O, baš si blesav'. Odgovorili su da za to nema šanse."

Met i Teri su zatim pitali Džefa da li ima još nekih želja, i on je kazao da ima.

Nedavno je ponovo pogledao Dan posle - film o nuklearnom ratu zbog kog je pre nekoliko godina imao strašne noćne more - i otišao je u biblioteku kako bi to podrobnije istražio.

„Pomislio sam da bi možda bilo dobro ulagati, umesto toga, u istraživanje kancera", kaže on.

Ali on nije želeo ništa drugo.

„Kazao sam: 'Potpuno ću razumeti ako ne možete da je ostvarite, ali to mi je jedina želja.'"

„I ljudi koje sam tamo upoznao prilično su me iznenadili."

„Bili smo u fazonu: 'Nema šanse! Je l' ti to ozbiljno?' A on nam je odgovarao: 'Totalno sam ozbiljan! Kad god se okrenem, on skrene pogled ka nečemu u blizini.'