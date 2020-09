Muzej Orsej i seksizam: Zabranili joj ulaz zbog dekoltirane haljine - pa se izvinili

Džejn je objavila fotografiju na kojoj se vidi da sedi u restoranu četiri sata pre nego što je s prijateljicom otišla do muzeja, opisujući kako je prvo jedan zvaničnik, a zatim i drugi zurio u njene grudi, ali nisu rekli koje pravilo krši.

Verzija koju je ispričala Džejn

„O ne, to neće biti moguće, to nije dozvoljeno, to nije prihvatljivo", citirala je ona izjavu prodavača karata.