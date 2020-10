Pol Oster, književnost i politika: Amerika je podeljena na one koji vole Trampa i one koji ga ne vole

On vidi predsednički mandat Donalda Trampa kao pretnju po američku demokratiju i aktivno govori protiv njegovog mogućeg ponovnog izbora za predsednika u novembru.

„Čini se da smo podeljeni na dve polovine: na one koji vole Trampa i na one koji ga ne vole."

I malo po malo, Njujork se ponovo otvorio, do određene mere.

To je nečuveno.

Podeljeni smo kao zemlja, ispunjeni nekom vrstom mržnje jedni prema drugima. Čini se da smo podeljeni na dve polovine: na one koji vole Trampa i na one koji ga ne vole.

To je ono što me brine, više nego moj rodni grad.

Ali ako vam se 11. septembar ponavlja svakog božjeg dana, onda nasteaj u problemu. A to se sada dešava.

Na vrhuncu u aprilu, u Njujorku je umiralo između 700 i 900 ljudi svakog dana. A to je strašno.

U vašim knjigama govorite o slučaju, nasumičnim događajima, koincidencijama… kao da želite da nam poručite da svi živimo u ruletu koji ne možemo da kontrolišemo.

Kad to prihvatimo, bolje smo pripremljeni da se suočimo sa nedaćama i neočekivanim.

Nešto u ljudskoj prirodi želi stabilnosti i izvesnost, i, stoga, većina ljudi biva veoma gadno izbačena iz koloseka kad im se desi nešto do tada neviđeno i neobično.

Ako ne verujete u ono što vam naučnici govore, i ako mislite da će vam biti bolje ako popijete izbeljivač, ili poverujete u sve one sulude stvari koje je Tramp govorio u nekom trenutku u proteklih meseci… e, pa onda imate zemlju punu ludaka.

Pola zemlje ne želi da nosi maske, misli da je to ugrožavanje njihove slobode. Slobode za šta? Da umrete? Ne razumem taj argument…

Kako ljudi mogu da budu toliko sebični i nepromišljeni da misle da su nekako imuni na ono što se dešava drugima oko njih, to je na neki način sastavni deo čitavog ovog političkog ludila koje je zahvatilo ovu zemlju.

Amerika je u ovom trenutku zemlja velikih previranja: pandemija, rasni protesti, istorijski ekonomski pad i Trampov predsednički mandat. Da li to na neki način menja ulogu pisaca i javnih intelektualaca u društvu?

Naša misija je da ubedimo mlade ljude, one koji su odlučili da ne izađu na birališta, da se predomisle i glasaju.

Smislio sam desetak različitih mogućih scenarija šta će se desiti, od najgrotesknijih do nečeg malo manje groznog. Ali ništa dobro se neće desiti tokom tog perioda.

Mogao bi da završi u zatvoru, i to ne za federalne zločine, već za one počinjene u državi Njujork, za utaje poreze i sve one što je činio tokom godina.