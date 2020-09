Korona virus: Ko će prvi dobiti vakcinu

Preduzimaju se do sada neprikosnoveni koraci kako bi se osigurala globalna raspodela vakcine. Ali postoji zabrinutost da će trku da se dođe do nje dobiti najbogatije zemlje, i to na štetu najugroženijih.

Do danas, jedino je jedna ljudska zarazna bolest bila potpuno iskorenjena - velike boginje - a i za to je bilo potrebno 200 godina.

Koliko brzo možemo da očekujemo vakcinu protiv korona virusa?

Proces za koji je obično potrebno pet do 10 godina, od istraživanja do isporuke, sada je sveden na puke mesece.

Ukoliko dođe do tog odobrenja, to će značiti proizvodnju i do 100 miliona doza do kraja 2020. godine i potencijalno više od 1,3 milijarde doza do kraja 2021. godine.