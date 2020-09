Umetnost i biznis: Benksi izgubio spor oko patenta za „bombaša cvećem“

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Slika je postala jedno od Benksijevih najpoznatijih dela

Benksi je izgubio spor sa kompanijom za proizvodnju čestitki oko patenta za jedan od njegovih najslavnijih radova.

Kompanija „Ful Kolor Blek" iz Severnog Jorkšira osporila je umetnikovo pravo na patent njegove vlastite slike demonstranta koji baca buket cveća.

Kancelarija Evropske unije za patente odbacila je njegov patent i optužila ga da se nije ponašao „u skladu sa poštenom praksom" kad je pokušao da ga zaštiti.

Da bi patent bio važeći, nosilac prava mora da prodaje robu koristeći datu sliku.

Ali ovo telo je saopštilo da je on podneo zahtev samo da bi izbegao poštovanje zakona o autorskim pravima koji su odvojeni i koji bi zahtevali da slavni nepoznati bristolski umetnik otkrije svoj pravi identitet.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Benksi je rekao da je otvorio onlajn prodavnicu i fizičku radnju 2019. godine kako bi pokušao da poštuje zakon EU o patentima

Benksi je prvi put sprejem iscrtao ovu sliku na zidu u Jerusalimu 2005. godine, a njegova kompanija podnela je zahtev za njeno patentiranje 2014. godine.

Patent mora da se iskoristi u prvih pet godina, ali Kancelarija EU za intelektualnu svojinu (EUIPO) rekla je da on nije prodao nijedan suvenir niti drugi artikal koristeći sliku sve dok firma „Ful Kolor Blek" nije osporila njegov patent 2019. godine.

On je tek tad otvorio onlajn prodavnicu i fizičku radnju u Krojdonu, u južnom Londonu, objasnivši da je „robu proizvodio i prodavao samo da bi ispunio kategoriju patenata prema zakonu EU".

EUIPO je rekao da je „očigledno da Benksi nije imao nameru" da koristi patent kad je podneo zahtev za njega i da je roba koju je prodao 2019. godine „pravljena i prodavana" isključivo iz namere da se taj patent ne izgubi.

„Autorska prava su za luzere"

„Njegova namera nije bila da koristi sliku kao patent kako bi komercijalizovao robu i odvojio za sebe deo relevantnog tržišta, već samo da bi izvrdao zakon", kaže se u odluci. „Te radnje nisu u skladu sa poštenom praksom."

EUIPO je rekao i da je Benksi podneo zahtev za patent da bi stekao zakonsko pravo na vlastita dela, a da ne mora da se povinuje zakonu o autorskim pravima.

„Benksi je odlučio da ostane anoniman i da najveći deo vremena slika grafite na tuđoj imovini bez dozvole vlasnika, umesto da ih slika na platnu ili vlastitoj imovini", kaže se. „On je odlučio i da veoma glasno izražava prezir prema intelektualnoj svojini."

U odluci se navodi citat iz jedne od njegovih knjiga, u kojoj je rekao da su „autorska prava za luzere".

Pravni zastupnik „Ful Kolor Bleka" Aron Vud iz advokatske kancelarija Blejzer Mils rekao je za BBC Njuz da je ova kompanija za proizvodnju čestitki „vrlo zadovoljna ishodom".

„Ugrožen čitav Benksijev portfolio patenata"

On je rekao: „Benksi je oduvek zauzimao stav da su autorska prava za luzere, a ako bi ikad poželeo da ospori nečije korišćenje njegove slike, uglavnom bi morao da se osloni na autorska prava."

„Benksijev problem je što bi, ako želi da koristi autorska prava, tad morao da izađe iz senke. Morao bi da kaže; 'Evo me, ja sam stvorio to delo.' A uradivši to, izgubio bi željeno okrilje anonimnosti. I zato on to ne čini."

Vud kaže da svako može da podnese zahtev za patent, tako da je Benksijev korporativni entitet to i uradio.

„Patent može da traje večno, to je trajni monopol. S druge strane, autorsko pravo traje određeni vremenski period i on bi tad morao da prestane da bude anoniman, dok bi, ako se oslanja na patent, mogao da ostane anoniman i to večno radi. A mi smo smatrali da to nije pošten odnos prema stvarima."

Ova kompanija je već osporila patente za još šest Benksijevih radova, a sada će ih verovatno osporiti za još i više.

„Na najfiniji mogući način, sada je ugrožen čitav Benksijev patentni portfolio", dodao je on.

„Nije imao nameru da ga koristi kao patent"

Benksijevi predstavnici nisu odgovorili na zahtev za komentar.

Stručnjakinja za autorska prava i patente Liz Vord, viša predstavnica Virtuozo Ligala, rekla je da je to jedan „veoma neobičan slučaj", zato što se većina umetnika oslanja na autorska prava kako bi zaštitila vlastita dela od upotrebe bez dozvole.

„Kad imate autorska prava, ako želite da tužite nekoga, morali biste da stavite svoje ime na formular za tužbu", rekla je ona za BBC Njuz.

„Prilično je očigledno da Benksi, iako je registrovao patent, nije imao nameru da ga koristi kao patent."

„Većina vlasnika patenata registruje ime brenda ili logo zato što želi da on bude njihov. Oni žele da kažu: 'Ako hoćete da kupite patike sa znakom Najk ili Puma, znate da ćete dobiti dobar kvalitet.' I zato su patenti toliko vredni. Benksi nije registrovao patent da bi ga koristio u poslovne svrhe."

