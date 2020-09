Fudbal, Srbija i Brazil: „Čuvao sam pravog Ronalda"

Zoran Njeguš

Ronaldo mu je uzvratio: „Igrač koji me čuva zna da će igrati protiv Ronalda, on će imati problem".

Albert Nađ

Ko je „pravi" Ronaldo?

„Na okupljanjima reprezentacije Romario me godinama slao da mu donesem kafu. Nakon svakog treninga bacio bi mi kopačke da mu ih očistim. Sve to morao sam da radim pred svim ostalim igračima".

„Međutim, ne zameram mu, tako je to kada si mlad u ekipi, srećan si kad ti se starije zvezde obrate. Uostalom, Romario mi je jako pomogao i usmerio mi karijeru. On me je savetovao da posle Svetskog prvenstva 1994. odem u PSV, iz kojeg je on otišao u Barselonu".