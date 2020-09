Terorizam, Srbija i Liban: Šta je Hezbolah i zašto se našao u vašingtonskom sporazumu

„To znači da je Srbija na sebe preuzela obavezu da Hezbolah posmatra u njegovom totalitetu kao terorističku organizaciju, to jest, drugim rečima i njegovo političko i vojno krilo poznatije pod nazivom ,Islamski otpor Libana'", kaže za BBC na srpskom Ivan Ejub Kostić iz Balkanskog centra za Bliski istok.

„Osim toga, on je snaga koja predstavlja značajan deo libanskog društva, pre svega libanske šiite kojih se procenjuje da ima oko čak 30 odsto u Libanu", dodaje.

Otkud Hezbolah u sporazumu?

On kaže da se Tramp još kao predsednički kandidat protivio „nuklearnom sporazumu" koji je 2015. godine Barak Obama sklopio sa Iranom.

Takođe, treba imati na umu da ni Islamska Republika Iran ni Sirija nisu priznale nezavisnost Kosova. Ovakav potez sve to može da dovede pod znak pitanja posebno ako se u obzir uzme i iznimna naklonjenost koju su Aleksandar Vučić i srpska delegacija pokazali spram SAD-a, a i prema Izraelu gde se na vlasti nalazi desničarski premijer Benjamin Netanjahu. Na sve navedeno političku organizaciju Hezbolaha ni Evropska unija ni Rusija ne smatraju terorističkom organizacijom.

Kosovski političari to rade sa veoma jasnim ciljem, a to je držanje strane najjače svetske sile kako bi uspeli u svom cilju, a to je ostvarivanje nezavisnosti Kosova. Što se tiče Kosova potencijalno je opasnija odluka da ona prizna državu Izrael zbog posledica koje može da ima na odnose sa pojedinim muslimanskim državama, kao na primer Turskom.