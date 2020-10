Internet i TikTok: Saveti za dizanje samopouzdanja ili samozavaravanje

Teorija Zakona privlačenja iz ove filozofije - da pozitivne ili negativne misli mogu da dovedu do pozitivne ili negativne realnosti u nečijem životu - suština je manifestovanja, kada su oni koji veruju sigurni da putem pravog procesa mogu da kreiraju vlastite realnosti.

Procvat tokom izolacije

Neki ljudi tvrde da to ima naučnu osnovu, mada se mnogi sa tim ne bi složili.

„Manifestovala sam ispitne rezultate"

To ga nije sprečilo da zaokupi maštu Generacije Z i mlađih milenijalaca, koji su ga, preko TikToka, otkrili za sebe.

Kad je pitam zašto to pripisuje manifestovanju a ne slučajnosti ili njenom vlastitom vrednom trudu, ona kaže da su „rezultati bili suviše konkretni".

„Želela sam stopu prolaznosti na jednom od mojih ispita od 85%, a obično prolazim sa oko 60-70. Ali otkako sam promenila mentalni sklop i manifestovala to, dobila sam 85%."

Alanis takođe tvrdi da je stigla do deset hiljada pratilaca na TikToku za nedelju dana zato što je manifestovala taj konkretan broj pratilaca.

„Pozitivno razmišljanje je dobra stvar - ali ne ako postane zavaravanje"

Tokom istraživanja za svoju knjigu ona je naišla na brojne studije koje to potkrepljuju, uključujući studiju sa Harvarda iz 2007. godine u kojoj je ženama koje su čistile hotelske sobe rečeno da one zapravo vežbaju dok čiste.

To verovanje ih je dovelo, četiri nedelje kasnije, do nižeg indeksa telesne mase i nižeg krvnog pritiska u odnosu na žene kojima nije rečeno ništa.

„Tu bi moglo da bude i loših strana ako dovede do toga da ljudi prestanu da rade zdrave stvari, kao što su, na primer: 'Ne moram da nosim masku jer sam ubedila sebe da ne mogu da dobijem Kovid' ili 'Ne moram da štedim novac za auto, zato što sam isprojektovala da ću ga već dobiti.'"

„Malo pozitivnih misli su dobra stvar - fizički i mentalno. Samo ako to ne pređe granicu i postane zavaravanje."

Jedan američki TokTok autor tvrdi da deli „moćnu afirmaciju" za gubljenje kilograma, ali podseća gledaoce da će to funkcionisati samo „u kombinaciji sa vežbama i zdravom ishranom".

Ona u uvodu za video tvrdi da koristi metod 33x3 - proces koji uključuje ispisivanje manifestacije trideset tri puta, tri dana zaredom, u prezentu ili prošlom vremenu, kao da ste to već postigli.

Stranice njene sveske ispunjene su od vrha do dna besprekornim rukopisom i ona pokazuje svoje tri manifestacije: jednu za bogatstvo, jednu za gubitak kilograma i jednu za odlazak na odmor. Obećava da će obaveštavati pratioce svaka tri dana šta se dešava.

Ona to radi u još naredna četiri videa, a nove informacije o manifestovanju počinju da se proređuju.

Umesto da ulože vreme u zamišljanje postizanja nekog cilja, Etignen je razvila metod koji zove WOOP - želja, ishod, prepreka, plan - koji kanališe energiju prepoznavanja prepreka koje stoje na putu do onoga što manifestujete i kako da ih savladate.

„Fantazije su izraz naših potreba"

On snima video klipove o manifestovanju i zakonu privlačenja i pokušava da se izgradi kao digitalni autor. On je i deo zajednice duhovnih TikTokera.

On misli da mu je manifestovanje pomoglo da upozna omiljene Jutjubere i radi sa njima kad su dolazili u London.

„Kad se sve sabere i oduzme, to je veoma prosta premisa da naše misli kreiraju našu stvarnost. Ako neko veruje da nešto nije stvarno, onda je to realnost koju on kreira za sebe."