Australija: Gotovo 500 kitova nasukano u Tasmaniji, mnogi već mrtvi

On je dodao da se nada da će spasioci u sredu uspeti da vrate još preživelih kitova u vodu.

Gde su kitovi?

Spasioci iz Tasmanijskog programa za očuvanje okeanskog sveta stigli su kasno u ponedeljak i pronašli tri grupe kitova širom Makeri Hedsa - udaljenog ostrva do kojeg je teško stići, kako vodom tako i putem.

Kako se kitovi spasavaju?

On kaže da je većina životinja jednostavno prevelika ili se nalazi na nepristupačnoj lokaciji. Kitovi piloti mogu da narastu do sedam metara i da teže i do tri tone.