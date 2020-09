LGBT, porodica i Somalija: „Ne vraćaj se kući, ubiće te zato što si gej“

„Imao sam pet godina kada sam prvi put primetio da ima nečeg zbunjujućeg u vezi s mojom seksualnošću, mojim željama, polom koji me zanima i onim koji me ne zanima", kaže Muhamed.

„Imao sam 10 godina, nisam to mogao da podnesem. Budio bih se usred noći, sav u znoju, i vrištao: 'O pomozite mi! Spasite me Boga, on me prži u paklu!'"