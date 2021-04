Avganistan i pregovori u Dohi: Kako je biti novinarka i intervjuisati Talibane

Pre 57 minuta

To uopšte nisam očekivala od jednog važnog pripadnika Talibana.

Ukazala mi se poslednja prilika da dođem do tog dragulja koji bi neko od njih mogao da mi saopšti i odjednom da inspiraciju za sjajan članak.

Ali on nije doputovao u Dohu da bi govorio o poeziji. A nisam ni ja.

„Neću vam ništa reći"

Nekada možete da navedete ljude da se otvore ako ih zateknete nespremne i to je ponekad jedini način da dobijete upotrebljiv citat mimo pažljivo sročenog saopštenja za medije.

„Neću vam ništa reći", odmah je kazao talibanski delegat - nije me očekivao dok sam mu prilazila, sa kamerom u ruci.

Izbegavanje pogleda

Na kraju sam dobila priliku da razgovaram baš sa tim liderom, ali tokom svih intervjua koje sam vodila sa njim i drugim članovima talibanske delegacije, primetila sam da me neki predstavnici ne gledaju u oči i postalo je jasno da oni nisu toliko opušteni u društvu žena kao kada razgovaraju sa muškarcem.

Oni veruju da ako ne poznajete ženu i gledate je u oči, to bi moglo da joj ukaže nepoštovanje i smatra se grehom.

Intervjuisala sam jednog višeg talibanskog portparola čitava tri minuta i on nijednom nije digao pogled ka meni.

Iskreno verujem da ako me nekada još jednom bude sreo, možda se neće ni sećati da mi je dao intervju.

Ali ništa od toga me nije previše iznenadilo, jer samo videti uživo grupu koja se godinama krila i ratovala, tu ispred vas, i čak i kad vam odgovara na pitanja - bilo je pre svega nekoliko meseci potpuno nezamislivo.

Istorijski događaj

Šta obući?

Od trenutka kad je avion uzleteo iz Kabula za Dohu, razmišljala sam o svakom aspektu tog događaja, od ženskih prava do sudbine građanskih sloboda, ustava i drugih tema na obe strane.

Ali kao novinarka svesna strogih talibanskih zakona u vezi sa ženskim slobodama i pravima, morala sam da preispitam vlastiti kodeks oblačenja, uprkos činjenici da sam pokrivena od glave do pete, u mojoj uobičajenoj kancelarijskoj odeći, o kojoj druge devojke ni ne zastaju da razmisle dok je nose svaki dan na ulicama Kabula.

U to vreme, Talibani su uveli strogi kodeks oblačenja koji se sastojao od plavog čadarija (odežde nalik hidžabu koja pokriva osobu od glave do pete) i kažnjavali su one koje se toga nisu pridržavale.