Džon Lenon i Bitlsi: Mark Čepmen se izvinjava i kaje zbog gnusnog čina

„On je bio ikona"

„Ne postoji izgovor. To sam uradio zbog slave. Mislim da je to najgori zločin koji možete da počinite protiv nekog ko je nevin", dodao je on.

„Izolacija i usamljenost"

„Kada svesno planirate nečije ubistvo i znate da je to pogrešno i učinite to zbog sebe, to, po mom mišljenju, zaslužuje smrtnu kaznu", rekao je Čepmen.

