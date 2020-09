Seks, nasilje i pobačaj: Zemlja u kojoj svaki dan šestoro dece ima abortus

„Bila sam veoma mlada, ali ja sam izvela taj prekid trudnoće. Uradila sam to pod čvrstim uverenjem da spasavam život tom detetu i da je to njeno pravo kao žrtve silovanja", dodaje doktorka dok je izdaje glas.

Četiri slučaja silovanja dnevno

Opasne trudnoće za mlađe žene

Opasnost po bebu

Melanija Amorim ističe da trudnoće među devojčicama od 10 do 15 godina imaju visoki rizik od pre-eklampsije i eklampsije - stanja koja izazivaju povišeni krvni pritisak i čak mogu da dovedu do kome.

„Njihova tela i unutrašnji organi još se nisu do kraja razvili. One, na primer, nemaju do kraja formiranu karlicu, a to sprečava napredak porođaja", objašnjava ona.