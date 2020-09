Svemir i istraživanja: Lebdi li život u oblacima Venere

To je jedna fascinantna mogućnost - ideja da nekakvi živi organizmi lebde u oblacima planete Venere.

Ali upravo to u ovom trenutku razmatraju astronomi, nakon što su u atmosferi otkrili gas koji ne mogu da objasne.

Zašto je, onda, taj gas tamo, 50 kilometara u visinu od površine planete. Profesorka Džejn Grivs, sa Univerziteta u Kardifu, u Velikoj Britaniji, i njene kolege postavljaju sebi upravo to pitanje.

Ali za sada su zbunjeni - kao što su to ispričali BBC-jevoj emisiji „Nebo noću", koja je naširoko razgovarala sa njihovim timom.

Imajući u vidu sve što znamo o Veneri i uslovima koji na njoj postoje, niko još nije uspeo da objasni abiotički put nastanka fosfina, ne u količinama koje su otkrivene. To znači da vredi u razmatranje uzeti izvor života.

„Tokom čitave moje karijere, bavila sam se potragom za životom negde drugde u Univerzumu, tako da me je oduvala sama mogućnost da je ovakvo nešto moguće", kaže profesorka Grivs.

„Ali, da, mi iskreno pozivamo sve druge ljude da nam kažu šta smo to možda propustili. Naše studije i podaci su otvorenog pristupa; tako funkcioniše nauka."

Šta je tačno otkrio tim?

Koncentracija je mala - čini svega 10-20 delova na svakih milijardu atmosferskih molekula - ali u ovom kontekstu, to je mnogo.

Zašto je to toliko zanimljivo

Venera nije na vrhu spiska kad se pomisli na život negde drugde u našem Sunčevom sistemu. U poređenju sa Zemljom, to je pakleno okruženje.

Zašto bi trebalo da smo skeptični?

On je proučavao razne kombinacije različitih jedinjenja koja bi mogla da se očekuju na Veneri; istražio je da li vulkani, munje ili čak meteoriti mogu da igraju neku ulogu u stvaranju RH3 - i sve hemijske reakcije koje je istražio, tvrdi on, 10.000 puta su preslabe da bi proizvele onu količinu fosfina koja je zatečena.

„U principu, neki život skloniji vodi mogao bi da se sakrije unutar neke vrste zaštitne ljuske u kapljici sumporne kiseline", kaže on za „Nebo noću".

„Govorimo o tome da se bakterije okruže nečim jačim od teflona i potpuno učaure u to. Ali kako se onda hrane? Kako razmenjuju gasove? To je jedan pravi paradoks."

Kakva su bile reakcije?

Oprezne i zaintrigirane. Tim izričito ne tvrdi da je pronašao život na Veneri, samo da ta ideja mora dodatno da se istraži dok naučnici traže neke geološke ili abiotičke hemijske puteve do fosfina koje su prevideli.

On kaže da će opservacije profesorke Grivs pokrenuti novi talas istraživanja na ovoj planeti.

„Zaista je uzbudljivo i to će dovesti do novih otkrića - čak i ako se pokaže da je prvobitno otkriće fosfina nekakva spektroskopsko pogrešno tumačenje, što ne mislim da će se dogoditi", kaže on za BBC Njuz.