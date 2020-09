Jermenija: Sve što treba da znate

Republika Jermenija

Premijer: Nikol Pašinijan

Izvršio je pritisak na vladajuću Republikansku stranku preko, do tada neviđene kampanje građanske neposlušnosti, što je dovelo do šokantne ostavke Serža Sargsajana, dugogodišnjeg premijera zemlje u dva navrata i potom predsednika, a na toj funkciji je bio deset godina - od 2008. do 2018. godine.