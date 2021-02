Književnost: Zašto žene objavljuju dela pod muškim imenima

Bila je to lepa ideja, a sve što skreće pažnju na širi izbor spisateljica tokom istorije uvek je dobro došlo.

Jer pseudonim je komplikovana stvar: iako može da se koristi da bi se izbegla rodna očekivanja, on može da bude i način da se zadrži anonimnost, oblikuje javna ličnost ili alter ego, izrazi kvir identitet iz stvarnog života i da se bude u skladu sa - ili izbegne - očekivanje rasnog nasleđa.

Činjenica da su spisateljice poput sestara Bronte objaviljivale pod muškim imenima navodi na zaključak da su sve žene to morale da rade da bi postigle uspeh

Pripisivanje jedne priče kinesko-engleskoj spisateljici Idit Mod Iton kritikovao je jedini akademik koji je uopšte sugerisao da ju je ona možda napisala, zato što je to i dalje spekulacija - plus „povratili" su Itonino ime po rođenju umesto njeno žensko kantonsko ime koje je i te kako namerno izabrala da bi objavljivala pod njim: Sui Sin Far.