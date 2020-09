Jermenija-Azerbejdžan: Šta stoji iza sukoba oko Nagorno-Karabaha

Tokom rata ranih devedesetih, raseljeno je i do milion ljudi

Priča u 100 reči

Od tada, Nagorno-Karabah je ostao deo Azerbejdžana, ali ga kontrolišu separatistički etnički Jermeni koje podržava jermenska vlada. Pregovori održavani tokom narednih decenija, kojima su posredovale međunarodne sile, nikad nisu uspeli da dovedu do mirovnog sporazuma.

Priča u 500 reči

Azerbejdžan je pokušao da uguši ovaj separatistički pokret, dok ga je Jermenija podržavala. To je dovelo do etničkih sukoba i - nakon što su Jermenija i Azerbejdžan proglasili nezavisnost od Moskve - do nesputanog rata.