Naomi Osaka: Kako je stidljiva i povučena devojka otkrila samu sebe i postala teniska zvezda

Sve to ne znači da se u trostrukoj gren slem šampionki koja je pretprošle subote po drugi put osvojila i US Open, nije krio moćan glas.

„Mislim da je to zaista dirnulo. Niko to ne može da gleda, a da se ne rasplače. Sve je to jako rastužilo. Pričali smo o tome i ja sam vrlo ponosan na to kako je izašla iz svega i kako sada zastupa svoje stavove.