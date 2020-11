Onel Ernandez - najbolji kubanski fudbaler za koga u otadžbini niko nije čuo

Bilo je to tipično, vrelo subotnje jutro u centralnoj Kubi. U uspavanom gradu Moronu, u kojem se vozači rikši kriju u hladu, a svinje kojima su dani odbrojani pokušavaju da izbegnu bučne motocikle, jedna žena nežnog lica, majka četvoro dece, sedela je u blizini centralnog trga sa telefonom u ruci.

Turisti u jarko ružičastim taksijima marke Kadilak mogu da ostanu na ručku na proputovanju od grada Trinidada na jugu do rajskih grebena na severu, ali ni oni koji posete Moron ne zadržavaju se dugo.

Isto to je važilo i za Onela Lazara Ernandeza Majeu.

Bila je to odluka koja je zauvek promenila ne samo život 21-godišnje samohrane majke, već i trenutak koji je obeležio putovanje njenog sina od Kube do Kerou Rouda.

„Bilo je jako teško ostaviti ga, naravno, no njegov otac je trebalo da potpiše dokument koji bi mi omogućio da ga povedem sa sobom, ali je odbio da to uradi. Onel je ostao dve godine sa mojom majkom pre nego što je njegov otac odlučio da mi ipak da dozvolu da ga dovedem".

Kada je došlo vreme za selidbu, plakao je na putu do aerodroma, zbunjen i tužan zato što je napuštao jedini dom za koji je znao.

„Poslednji put kada je bio ovde, podsetila sam ga na to, a on je rekao: 'Da, mama, ovaj sport mi je uvek bio u krvi".

Deset dana kasnije, zaigrao je i za mladu reprezentaciju Nemačke do 18 godina.

Postigao je osam golova i zabeležio 10 asistencija i tako pomogao Kanarincima da završe na čelu Čempionšipa, a to je proslavio na Kerou Roudu ogrnut u kubansku zastavu.

Ernandez u nemačkom dresu igrajući za reprezentaciju do 18 godina u oktobru 2010.

Njegova 20-minutna uloga, međutim, nije proizvela veliko inetersovanje na samoj Kubi. Nekim čudom, on je tamo i dalje bio nepoznat.

Kubanski turistički vodič u Trinidadu nosi Barselonin dres i priča o svojoj ljubavi prema fudbalu, ali ni on nikada nije čuo za svog zemljaka.

Osvaldo Suarez, koji je vlasnik pansiona u Varederu, gledao je utakmicu koju je Norič igrao u Liverpulu i seća se da su komentatori rekli da je Ernandez prvi Kubanac koji je zaigrao u ligi, ali priznaje da mu to nije značilo mnogo.

„Od tada ga nisam video da igra", kaže on.

„Ipak, ponosan sam zbog toga što on igra u tako važnoj ligi. Voleo bih da znam više, ali istina je da su na Kubi momci kao Nejmar i Mesi mnogo važniji".

Čak i u samom Moronu, retko ko ga prepoznaje. Grupa dečaka, do pojasa golih, šutira već pohabanu loptu po popločanoj ulici u blizini kuće Ernandezove prabake, ali ni oni ne prepoznaju ni njegovo ime, ni fotografiju.

„Onel nikada nije trenirao ovde, ali svi koji imaju veze sa fudbalom, znaju ko je on", kaže on.

„Kada je debitovao u Premijer ligi, u Moronu je bilo poprilično uzbuđenja. Nismo to mogli da gledamo, ali imati tamo jednog Kubanca i pratiti sve njegove korake - to je izvor velikog ponosa".

Govorilo se čak i da Fidel Kastro navija za Arsenal, ali to pre ima veze sa samim imenom kluba nego sa rezultatima sa samog terena.

Kada su najbolji kubanski igrači bejzbola počeli da beže u Ameriku pre deset godina, vlasti su to pokušale da zataškaju uz pomoć fudbala.

„Nisu očekivali da će postati popularan. Ali kada te fudbal samo dodirne, on odmah i uđe u tvoj sistem", kaže Lara.

Kako i pristup internetu vremenom postaje sve bolji, trener Enrike ne samo da očekuje da Ernandezova prepoznatljivost poraste, nego da će to proizvesti i brži rast popularnosti samog fudbala.

„Zato je važno da ga deca vide i da ga upoznaju, jer on može da pogura još više ljudi da se bave fudbalom. Svi mi sanjamo i nadamo se da će se to i desiti pre ili kasnije, kao i da će moći da zaigra za kubanski nacionalni tim".

Kuba generalno ne poziva igrače koji se nalaze u inostranstvu, iako Lara smatra da je to mnogo kompleksnije pitanje. Razlog za ovo je, kaže on, političke prirode.

„Da bi igrač mogao da igra za nacionalni tim, on mora da ima ugovor sa Inderom. To zvuči ludo, ali kubanska vlada zapravo odlučuje ko može da igra za reprezentaciju - i to je tako već duže vreme. Iznenađujuće je što je FIFA tako popustljiva prema njima".