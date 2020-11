Životinje: Fascinantni načini na koje različite vrste vide brojeve i kako im to pomaže da prežive

Jedno od ključnih otkrića poslednjih decenija jeste to da je umešnost sa brojevima duboko ukorenjena u čovekovom biološkom nasleđu, a ne zasnovana na našoj sposobnosti da koristimo jezik.

Bakterije žive tako što konzumiraju hranljive materije iz okruženja. One uglavnom rastu i dele se da bi se razmnožavale.

Međutim, poslednjih godina, mikrobiolozi su otkrili da one imaju i društveni život i da mogu da osete prisustvo ili odsustvo drugih bakterija.

Ako se ove bakterije nađu u razblaženom vodenom rastvoru (gde su praktično same), one ne emituju svetlost.

Ali kad narastu do određenog ćelijskog broja bakterija, sve zajedno emituju svetlo istovremeno . Stoga, Vibrio fišeri može da razlikuje kad je sama, a kad je u grupi.

Ispostavlja se da one to rade uz pomoć hemijskog jezika .

One luče molekule komunikacije, a koncentracija tih molekula u vodi povećava se proporcionalno u odnosu na broj ćelija.

I kad ovaj molekul dosegne određenu količinu zvanu „kvorum", on poručuje bakterijama koliko suseda ima i onda sve bakterije svetle.

Pčele takođe

Biolozi Mari Dake i Mandjam Srinivasan 2008. godine su otkrili da su pčele sposobne da procene broj orijentira na putanji leta do izvorišta hrane - čak i kad je prostorni plan u međuvremenu promenjen.

Pčele se oslanjaju na teo orijentire kako bi izmerile udaljenost od izvora hrane do košnice. Procenjivanje brojeva od vitalnog je značaja za njihov opstanak.

Kad se poljski miš nađe u areni zajedno sa dve grupe mrava različitog kvantiteta, onda se on, iznenađujuće, „odlučuje za manju".

Brojevi su važni

Vukovi redovno love krupan plen, kao što su jeleni ili bizoni, ali krupan plen ume da se rita, nabada ili izgazi vukove do smrti.

Da bi uspešno ulovili jelena potrebno je od dva do šest vukova.

Za bizona, međutim, najkrupniji plen od svih, najveći garant uspeha je devet do 13 vukova.

Stoga, za vukove, tokom lova postoji „snaga u brojevima", ali samo do određenog broja koji zavisi od žilavosti i snage plena.

Pesmom do sigurnosti

Kad senice ugledaju pigmejsku sovu, one povećaju broj nota „di" i oglase se sa „čik-a-di-di-di-di". Ovde broj služi kao aktivna strategija borbe protiv grabljivaca.

Vojna strategija

I upravo je to ono što bi divlje šimpanze uradile.

To bi, zauzvrat, mogla da bude pokretačka snaga za sofisticiraniju kognitivnu procenu kvantiteta tokom evolucije.

Koji spermatozoid stiže prvi?

Ali to je daleko od istine za neke životinje, za koje je pravi dobitak oplođivanje jajnih ćelija.

Neko drugi može da obavi najteži posao

Neke vrste ptica, za to vreme, izumele su čitav arsenal trikova kako bi se rešile tereta roditeljstva i prepustile drugima taj težak posao.

One tada postaju paraziti legla polažući svoja jaja u gnezda drugih ptica i prepuštajući domaćinu da obavi najteži posao inkubacije jaja i prehranjivanje ptića koji su se izlegli.

Kod ove vrste, ženke takođe polažu jaja u gnezda raznih vrsta domaćina, od ptica tako malih kao što su kraljići do tako velikih kao što su livadske ševe, i moraju da budu pametne kako bi mladima obezbedile blistavu budućnost.

Stoga nije nimalo slučajno što vremena inkubacije jaja najčešćih domaćina kravarice variraju od 11 do 16 dana, sa prosečnim brojem dana od 12.

Ptice domaćini obično polože jedno jaje dnevno - čim prođe jedan dan da domaćin nije dodao jaje u gnezdo, on započinje inkubaciju.

To znači da ptići počinju da se razvijaju u jajetu i da je sat počeo da otkucava.

To garantuje da je domaćin i dalje u procesu polaganja jaja i da inkubacija još nije počela.

Uz sve to, kravarica traži gnezda koja sadrže tačno jedno jaja više u odnosu na broj dana koliko je prošlo od njene prve posete.

To je kognitivno izuzetno zahtevno, pošto ženka kravarice mora da posećuje gnezdo tokom više dana, da se seća veličine legla od jednog dana do drugog, da procenjuje promenu broja jaja u gnezdu od prošle posete do sadašnje, da proceni broj dana koji je prošao, a potom uporedi te vrednosti kako bi donela odluku da li da položi svoje jaje ili ne.