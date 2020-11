Nauka, zdravlje, medicina: Zašto od nekih vakcina imamo dvostruku korist

Oko godinu dana nakon što su započele vakcinacije, oni su došli do jednog izuzetnog otkrića: ona deca koja su bili vakcinisana protiv malih boginja bila su 50 odsto puta manje sklona da umru od onih koja nisu.

„Bilo je to zapanjujuće", kaže Abi - ali ne iz razloga na koje biste prvo pomislili.

Na osnovu proporcije one dece koja su prvobitno umirala od ove bolesti, vakcina je trebalo da bude mnogo manje uspešna nego što je stvarno bila. Brojke se nisu poklapale.

U masovnim ispitivanjima koja su usledila, pokazalo se da je vakcinacija smanjivala šanse da deca umru za trećinu (druge studije su došle do značajno viših procena) - dok je samo četiri odsto ovog pada objašnjeno činjenicom da ih vakcina sprečava da se zaraze od malih boginja.

To je moć misterioznog fenomena koji je Abi nazvao „nespecifični efekti".

Srećne slučajnosti

Više od jednog veka, pojedine vakcine su nam pružale neku vrstu skrivene dodatne zaštite - i to zaštite koja daleko prevazilazi njihovu prvobitnu namenu.

Istraživanje u Gvineji-Bisao pokazalo je da su ljudi s ožiljcima od vakcine protiv velikih boginja i do 80 odsto skloniji da još uvek budu živi oko tri godine nakon što je studija počela, dok su u Danskoj naučnici otkrili da su oni koji su primili vakcinu protiv tuberkuloze u detinjstvu bili 42 odsto manje skloni da umru od prirodnih uzroka pre 45. godine.

Korist od BSŽ-a

Iako postojanje „nespecifičnih efekata" nije bilo jasno utvrđeno sve do Abijevog rada osamdesetih, naučnici su mnogo duže već podozrevali da se nešto neobično dešava kad primimo vakcinu.

Živimo s ovim bakterijskim zlikovcem oblika kobasice najmanje 40.000 godina i tokom najvećeg dela naše istorije on je predstavljao smrtnu presudu.

Do prekretnice je došlo kad su francuski bakteriolozi Albert Kalmet i Kamil Gerin izumeli vakcinu BSŽ, koja je nastala postepenim menjanjem verzije bakterije pronađene u kravama, budući da mnoge životinje sa farmi nose vlastiti tip.

Prvi put je neko dete primilo ovu vakcinu 1921. godine, a do pedesetih godina postalo je jasno da se radi o velikoj prekretnici; vakcina se smatra 70-80 odsto uspešnom u sprečavanju najtežih oblika ove bolesti.

Ovo je oduvek bilo zbunjujuće - bilo je malo verovatno da je to zbog vakcine koja sprečava ozbiljne slučajeve tuberkuloze, zato što je obično potrebno vreme da se bolest razvije.

Obučavanje imuniteta

Ali kad uzmete u obzir ogromni raspon drugih infekcija koje ova konkretna vakcina može da spreči, deluje malo verovatno da sasvim slučajno sve one imaju iste antigene.

Pravo iznenađenje je da ovo sugeriše da ti neobični pozitivni efekti ne zavise od prilagodljivog imunog sistema - one vrste koju su vakcine pravljene da pokrenu, sa sve ćelijama koje uče da love konkretne patogene - već od urođenog imunog sistema.

To bi moglo da objasni zašto vakcina može da zaštiti ljude i od određenih vrsta rakove i demencije, budući da imuni sistem igra važnu ulogu u sticanju obe bolesti.

„Nekako imuni sistem reaguje pozitivno na podsticaj", kaže on.

Nije sasvim jasno zašto je to tako, ali, još jednom, smatra se da je za to razlog obučavanje imunog sistema koje telo primi, a koje mu pomogne da se izbori sa drugim bolestima.

Bizarno, ali iako se već smatra da ove skrivene pozitivne strane spasavaju milione života godišnje, Abi smatra da njihov potencijal nije do kraja iskorišćen.

„Rekao bih čak suprotno", kaže on.

Pod jedan, one se trenutno ne uzimaju u obzir kad sa osmišljavaju programi vakcinisanja. To je problematično, zato što nisu sve vakcine jednako sposobne da dovedu do tih efekata.