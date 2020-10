Stigla „Utopija" - zašto svet obožava paranoične serije i filmove

Nakon što su proveli čitave živote pokušavajući da dešifruju sadržaj ovog grafičkog romana, oni sada drže istinu u rukama, čak i ako to bude dovelo do njihove smrti.

Istorijat paranoje

Potom su, sedamdesetih, posledice skandala Votergejt (koji je, ironično, u središtu imao predsednika, Ričarda Niksona, koji je i sam potpirivao nepoverenje prema elitama) uzburkali maštu javnosti i doveli do čitavog novog talasa trilera o zakulisanim radnjama u kuloarima američke vlade: Ubice i svedoci (The Parallax View) (1974), Prisluškivanje (1974) Tri Kondorova dana (1975) i, naravno, slavni film o samom Votergejtu, Svi predsednikovi ljudi (1976).

Razigrana varijacija na žanr

To bi čak moglo da objasni zašto se on sada i sam našao u središtu jedne takve zavere.

„On ih koristi kao sigurnosnu mrežu za sebe. On je vrlo dobar u izbegavanju da se obaveže na njih. On ih uvek uvodi u priču govoreći: 'Često čujem', 'ljudi mi sve vreme govore', 'mnogi ljudi govore da'. Time se on osigurava da se teorije zavere konstantno prenose, da su konstantno u javnoj sferi, a to zauzvrat potpiruje kulturološka tumačenja."