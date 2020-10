Majke, deca i dojenje: Kako bi ‘majčino mleko iz laboratorije’ moglo da zameni veštačko

Ukoliko imate decu - ili planirate da ih imate - sigurno ste već čuli da je „dojenje najbolje od svega". Ali šta se dešava sa majkama i bebama koje to ne mogu?

Ali startapovi TurtlTri Lebs i Biomilk pokušavaju to da promene, praveći pravo majčino mleko iz grudi samo bez grudi.

„Bila je to samo jedna od onih stvari koje morate da prihvatite i da znate da niste ništa pogrešili."

Novi pristup

Ali ona ne nudi sve prednosti majčinog mleka - i to je ono što je inspirisalo ove kompanije.

Ćelije mlečnih žlezda mešaju se sa specijalnom formulom koja ćelije navodi da luče mleko i to mleko se filteriše da bismo dobili konačni proizvod.

„Ljudsko mleko proizvode elementi koji potiču iz majčine krvi, probavnog sistema, imunog sistema, imunog sistema same dojke, ali i masnih kiselina koje je majka razložila i koje su potom ušle u mleko", kaže doktorka Natali Šenker, istraživačica majčinog mleka sa Imperijalnog koledža u Londonu.

„Majčino mleko je daleko najbolja dostupna stvar i ništa ne može da ga zameni. Ne verujem da će se to ikada postići, bez obzira koju tehnologiju koristite, zato što je to jako lično i jedinstveno za okruženje u kom se nalazi majka, gde ona živi, čime se hrani", kaže suosnivač TurtlTri Lebsa Maks Raj.

„Mi želimo da proizvedemo nešto što može da unapredi ono što imate na raspolaganju, a to je trenutno praktično kravlje mleko u prahu pomešano sa gomilom ekstrakata povrća i mnogih drugih stvari koje su veoma, veoma daleko od majčinog mleka."

Je li održivo?

„Uprkos više od 70 godina istraživanja veštačke krvi koja bi rešila probleme sa davanjem krvi, ne postoji komercijalno održivi krvni proizvod na tržištu koji je bezbedan i efikasan, i to sve posle nekih prilično opsežnih privatnih istraživanja."

„Kad to pogledate iz te perspektive, šanse da proizvedete nešto blisko majčinom mleku praktično su nemoguće. Ali to ne znači da neki elementi majčinog mleka ne mogu da se rekonstruišu do određene mere."