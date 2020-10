Amerika, izbori i debata: Noć kad je američka demokratija dotakla dno

Govoreći u duhu patriotskog dvopartijskog sistema koji je bio naglašeno obeležje američke politike pedesetih i ranih šezdesetih, Kenedi je otvorio prvu debatu s posebnim osvrtom na to kako će je doživeti međunarodni posmatrači.

Nemački „Špigl" nazvao je to „televizijskim duelom koji je ličio na saobraćajnu nesreću".

„Mond", francuski list koji je posle terorističkog napada na SAD 11. septembra 2001. godine napisao „Nous sommes tous Américains" - „Sad smo svi smo Amerikanci", nazvao je to „strašnom olujom".