Automobilizam i sport: Vendel Skot - Pionir Naskar trka čija je zaostavština moćnija nego ikada

Vendel Skot je ispod svog sedišta držao napunjen pištolj. Samo jednom ga je izvadio usred trke, a tip koji je pretio da će da ga izgura sa staze, to više nikada nije ni pokušao.

Skot je bio pionir u svetu Naskar vozača jer je bio jedini Afroamerikanac koji je u ovom sportu pobedio u najjačoj konkurenciji, ali je 1990. godine umro bez da je zvanično primio trofej, jer je tada objavljeno da je stigao treći. Bila je to laž.

Džeksonvil, Florida, 1. decembar 1963. Vendelov unuk Varik ekspresno deklamuje datum i lokaciju. Dok to radi, iz njegovih očiju izbija oštra odlučnost. U svoje 43 godine života, on je dobar deo tog perioda proveo vodeći kampanju za ispravku greške.

„Čudna je to dinamika u kojoj je jedini način da zaustaviš nekoga ko ti ugožava život taj u kojem ćeš ti njega da uplašiš da će da izgubi sopstveni život", kaže Varik za Skotovu strategiju sa pištoljem.

„Ali tako je to bilo. Način na koji su se ljudi ophodili prema mom dedi je bio sumanut".

Ali rasizam za koji se veruje da je bio namenjen Valasu, dogodio se Skotu. A kada se suočavamo sa sadašnjošću, važno je slušati pouke iz prošlosti. To je poruka koju odašilje porodica Skot - a ovo je njihova priča.

Napravio je, održavao i vešto modifikovao svoje vozilo i to mu je garantovalo da će uvek biti na korak ispred policije.

Na trkačkoj stazi u Danvilu je postojao problem. Poseta je uvek bila slabija nego na ostalim trkalištima u okviru „Diksi kružnih staza" - regionalnog takmičenja serijskih automobila koje je postojalo u to vreme.

Skotovo iskustvo sa krijumčarenjem je značilo da on ima i reputaciju.

Pojedinci iz većinski bele publike su izvikivali uvrede, neki su bacali razne stvari, ali Skot nije ni pomišljao da se osvrće na to.

To mu nije donelo mnogo novca. Da bi sastavio kraj s krajem, Skot ne samo da je i dalje krijumčario alkohol, već ga je ponekad prodavao i drugim vozačima. Ali van toga, dane je provodio pripremajući se za trke.

Oprema za fino podešavanje, oblikovanje sopstvenog alata, pravljenje sopstvene garaže. Skot je bio vešt mehaničar i inženjer koji je bio u stanju da svaki materijal razloži do poslednjeg atoma, a zatim i da ga ponovo iskoristi.

Pokušao je da se Naskarovim promoterima predstavi tako što bi transportovao svoje vozilo i tražio dozvolu da učestvuje na trkama. U to vreme su lokalni službenici imali tu moć da izdaju potrebne dozvole.

Ali u poređenju sa pričom o tome kako je Džeki Robinson ušao u bejzbol kao prvi crni igrač 1949, ili o dolasku Čarlija Siforda u PGA (Profesionalna golf asocijacija) takmičenje 1961, Skotov istorijski nastup je prošao nenajavljen i do današnjeg dana je ostao poprilično neobeležen.

Nekoliko godina kasnije, Poston je lokalnim novinama rekao: ,,Rekao sam mu da nikada nismo imali crne vozače i da će zbog toga imati problem. Odgovorio mi je da je spreman na to".

Posle nekih trka je čak slao svoju decu da skupljaju staklene boce na tribinama i naplate kauciju za njih. Do kraja karijere je čak sedam puta stavljao svoju porodičnu kuću pod hipoteku.

To je bilo dovoljno za trofej koji se dodeljuje najboljem početniku, kao i novčanu nagradu, ali su te nagrade otišle vozaču koji je u plasmanu bio nekoliko mesta ispod njega i koji je bio - baš kao i svi ostali vozači osim Skota - beo.

Skotova biografija „Vožnja na mišiće" koju je napisao Brajan Donovan sadrži svedočenja vozača, konstruktora i zvaničnika sa tura i ostavlja vrlo malo sumnje u to da je odluka doneta iz rasnih razloga. Slično onome što če se dogoditi i na Floridi dve godine kasnije.

Umesto pravog trofeja, on je kasnije dobio drvenu repliku bez ikakvih oznaka, dok je novčanu nagradu dobio tek kada su svi otišli.

Ali i pored svega toga, Skot je do sredine 60-ih godina uspeo da stekne poziciju u kojoj su ga i navijači i većina kolega vozača poštovali i cenili. Njegovo ime je često pratilo klicanje sa tribina.

„Ne možemo da dozvolimo da govoriš u ime Šela, Forda, Keloga, Pepsi kole ili Ševroleta. Pritom ne kažem da to nisu želele ove korporacije. Možete da zamislite nekoga ko je pomislio: 'Hej, ovo je 1965. godina! Biznis logika nam govori da bi ovo funkcionisalo".

„Od Naskara, to je izgledalo ovako: Nećemo ti pomagati, ni izbliza ti nećemo dozvoliti da budeš kompetitivan'. Moj otac je uvek govorio da je nekada i mali gest dovoljan da te neko onesposobi. Čak ništa ne moraju ni da kažu".

Skot se godinama borio da dođe do ovakve prilike. Ali dok su njegovi rivali imali prednost u uvećanim ulaganjima koja su pristizala u ovaj sport, on nije imao nikakvu podršku.

Sa starta trke u Taladegi je poleteo, dostižući brzinu od 290 km/h, do tada nedostižnu za njega.

Na stazi je bilo ulja i drugi trkač koji je pristizao ga je udario po strani. Auto je bio uništen. Skot je bio teško povređen i obliven krvlju. Vozač Lari Smit je bio jedan od prvih koji je stigao do njega.

„Bilo je to gadno okretanje. Nisam ni znao da sam udaren. Kada su pokušali da me izvuku, sve me je užasno bolelo. Noga mi je bila polomljena na sedam mesta, ruka poderana na komade. U bolnici sam proveo 32 dana. Trebalo mi je devet godina da isplatim auto".