Sedam stvari koje možda niste znali o Dženis Džoplin

1. Motivisala ju je stalna potreba da zadovolji roditelje

Dženisina sestra u filmu otkriva da su se njihovi otac i majka bar jednom zapitali da li je to što možda nisu bili savršeni roditelji „dovelo do nesreće".

2. Imala je (verovatno) nešto sa američkim televizijskim voditeljem Dikom Kavetom

Istorija je zabeležila neke od njih - Ron „Pigpen" Makernan iz Grateful Dead; Kantri Džo Mekdonald iz Country Joe and the Fish ; Leonard Koen, čija pesma „ Chelsea Hotel #2 " govori o Dženis.

3. Platila je da se podigne nadgrobna ploča za njenog idola Besi Smit

Kantautorka Dori Previn čak je napisala o tome pesmu „ Stone for Bessie Smith ", objavljenu na albumu iz 1971. godine „ Mythical Kings and Iguanas ".

4. Njen roud menadžer bio je sin slavnog voditelja sa BBC-ja Alistera Kuka

5. Ket Pauer je vokalna dvojnica Dženis Džoplin

6. Njen jedini solo nastup u Velikoj Britaniji bio je u Rojal Albert Holu

Da li je Dženis trebalo da napusti prvi bend, Big Brother and the Holding Company i pokrene solo karijeru sa Kozmic Blues Band 1969. godine?

Mnogi obožavaoci - i tada i sada - misle da nije i ne samo zato što njen prvi solo album, „I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!", nije toliko dobar kao „Cheap Thrills", album sa Big Brother and the Holding Company.