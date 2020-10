Ko je bio Stiv Džobs: Gusar iz Silicijumske doline

Budizam

Džobs se vratio sa proputovanja po potkontinentu obrijane glave, noseći indijsku odeždu i s iskustvom uzimanja LSD-a; ostaće budista i vegetarijanac do kraja života.

Izbačen iz Epla

Jedan član Eplovog odbora tvrdio da Džobs „ne može da se kontroliše". „Javljale su mu se ideje i, pošto je osnivač kompanije, sam bi ih sprovodio u delo bez obzira na to da li to je na kraju bilo dobro za kompaniju."

Pad prodaje i sve veće nezadovoljstvo onim što su mnogi zaposleni doživljavali kao Džobsov autokratski stil, završilo se internom borbom za prevlast i on je bio izbačen iz kompanije.

Priča o igračkama

Do tog vremena on je već žonglirao sa još nekoliko loptica u vazduhu. Osnovao je NeXT Kompjuter 1985. godine, a godinu dana kasnije kupio je Grafiks Grup od režisera Ratova zvezda Džordža Lukasa.