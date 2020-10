Brak, venčanje i tradicija: Zašto toliko mladih žena i dalje menja devojačko prezime u muževljevo

Planiranje venčanja tokom pandemije puno je neizvesnosti, ali za tridesetogodišnju Lindzi Evans, postoji jedna stvar u koju je sigurna a to je - promena vlastitog prezimena.

U Velikoj Britaniji, taj broj ide skoro do 90 odsto, prema podacima iz 2016. godine, a 85 odsto tih žena ima između 18 i 30 godina.

To je dugovečna tradicija u većini zemalja u kojima je maternji engleski, iako se koncept „posedovanja" supruge ne koristi u Velikoj Britaniji već duže od jednog veka i ne postoji zakonska obaveza da se preuzme muževljevo prezime.

Veći deo zapadne Evrope sledi ovaj primer, s izuzetkom Španije i Islanda, gde žene zadržavaju prezime, i Grčke, koja je 1983. usvojila zakonski zahtev da žena zadrži prezime do kraja života.

„Je li to samo bezazlena tradicija ili postoji nekakvo šire značenje koje se prenosi iz tog vremena na ovo današnje?" pita se Dankan, koji se nedavno udružio sa naučnicima sa Univerziteta u Oslu i Univerziteta Zapadne Engleske kako bi pobliže proučio zašto ova tradicija uporno opstaje.

Patrijarhalna tradicija

Ali posle intenzivne istraživačke analize i razgovora sa sveže venčanim ili verenim parovima u Velikoj Britaniji i Norveškoj, Dankanov tim je identifikovao dva glavna razloga za to.

Prvi je istrajnost snage patrijarhata. Drugi, ideal „dobre porodice"; verovanje da ako delite prezime s partnerom to simbolizuje obavezivanje i ujedinjuje vas i vašu potencijalnu decu u jednu porodicu.

Neki parovi menjaju prezime prosto zato što je to tradicija, dok drugi s oduševljenjem prihvataju ideju daljeg prenošenja muških prezimena.

„Dobra porodica"

„Osećam da nam to daje identitet kao porodici, a ne kao pojedincima", slaže se Lindzi Evans u Kaliforniji.

Čak i neke od onih koje isprva nisu preuzele partnerovo prezime, učinile su to kad su se porodile.

„Želela sam to da uradim da bih se više povezala sa sinom, ne samo u našim odnosima, već i na papiru", kaže Džejmi Berg, tridesetšestogodišnja američka balerina i gimnastičarka koja živi u Oslu, u Norveškoj.

Oni toliko vole more - da su se venčali u njemu

U Dankanovoj studiji do izražaja je došao još jedan zajednički sentiment među mnogim roditeljima, a to je da deca mogu postati zbunjena ili nesrećna kao posledica toga što im roditelji imaju različita prezimena.

Ali on tvrdi da dok to može da stvori određenu nelagodu kod odraslih, sociološka istraživanja pokazuju da ima vrlo ograničen uticaj na decu, a većina uopšte nije zbunjena oko toga ko čini njihovu porodicu, bez obzira na to koje prezime nose.