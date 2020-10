Muzika i Velika Britanija: 11 rok i pop himni koje nikad nisu završile na top listama

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Van Morison, Džoni Keš i Kendrik Lamar imali su legendarne pesme koje se nikad nisu našle na britanskoj top listi 100 najprodavanijih pesama

Koji su najslavniji singlovi koji nikad nisu dospeli na britansku muzičku listu?

Smrt australijske pevačice Helen Redi dovela je do velike rasprave o njenoj feminističkoj himni iz 1972. godine „I Am Woman".

Dženi Marej čak ju je izabrala kao muziku za izlazak sa scene u njenom poslednjem pojavljivanju u „Ženskom satu".

Uvodni kuplet glasi: „I am woman, hear me roar / In numbers too big to ignore."

Ironija je što su kupci ploča u Velikoj Britaniji zaista ignorisali ovu pesmu, koja se prodavala toliko loše da nije ni završila na top listi.

Iako je bila broj jedan u Americi, potpuno je podbacila u Velikoj Britaniji, i po prvobitnom objavljivanju, i ponovo 1975. godine, kad je još jednom izdata u pokušaju da se unovči dospevanje Redi u top pet sa „Angie Baby".

To nije jedina dobro poznata himna koja nije dospela na britanski top 100. Mnoge slavne pesme nisu objavljene kao singlovi, naročito u sedamdesetim, kad su grupe kao što su Pink Floyd i Led Zeppelin želele da se obožavaoci više usredsrede na albume kao celinu.

Ali evo 11 pesama koje jesu objavljene kao singlovi, ali nisu završile na top listama.

1) „Ring of Fire" - Džoni Keš (1963)

Autor fotografije, Gai Terrell/Redferns)

Časopis Roling Stoun ju je proglasio jednom od 500 najvećih pesama svih vremena.

Korišćena je u reklami za Levis u vreme kad je to garantovalo da će ona ponovo postati hit.

Igrač kriketa Endrju Flintof čak ju je odabrao za svoj disk „Pesama za pusto ostrvo".

Međutim, „Ring of Fire" Džonija Keša ipak nikad nije dospela na britansku top listu.

Biće potrebna psihodeličnija verzija grupe The Animals da bi pesma konačno ušla u Top 40 1969. godine.

Singl Džonija Keša mogao je da ima novu šansu za slavu na top listi 2004. godine, ali je pokušaj dobijanja dozvole da se pesma upotrebi u reklami za kremu protiv hemoroida stopirala sama porodica Keš.

2) „Fun, Fun, Fun" - The Beach Boys (1964)

Autor fotografije, CA/Redferns

„Fun, Fun, Fun" je bio promašaj, promašaj, promašaj kad je objavljen u martu 1964. godine.

Ova posveta „gluvarenju na štandu za hamburgere" bila je pesma koju su The Beach Boys svirali najčešće tokom svetske turneje 2018. godine, uključujući na sva četiri koncerta u Velikoj Britaniji - iako Britanija opsednuta Bitlsima i Stonsima nije numeri iskazala nimalo ljubavi kad se prvi put pojavila.

Oni na kraju jesu završili u Top 30 s ovom pesmom 1996. godine, ali samo sa nanovo snimljenom verzijom u kojoj je gostovao Status Quo.

Majk Lav, koji je pevao originalni vokal, vratio se na scenu sa 55 godina. Mozak ne uspeva da prihvati koliko godina ima sada Ćale koji je „took the T-bird away".

3) „I've Never Loved A Man (The Way I Love You)" - Areta Frenklin (1967)

Nakon što se proslavila kao pevačica gospela, Areta je 1960. godine potpisala ugovor za Kolumbija Rekords.

Ali, ne znajući kako da je predstavi publici, etiketa ju je terala da snima mešavinu, džeza, bluza, gospela, popa i soula, i čitavih pet frustrirajućih godina ona nije uspevala da ostvari komercijalni uspeh.

Kad joj je ugovor istekao 1966. godine, novi ugovor je potpisala za Atlantik Rekords, otputovala u Masl Šouls, u Alabami, i snimila „I Never Loved A Man (The Way I Love You)".

Posle devet neuspeha na Kolumbiji, mnogo je zavisilo od objavljivanja prvog singla s istoimenog albuma.

U Americi se prodao u milion primeraka, podarivši joj prvi hit u Top 10 u njenoj karijeri i postavši jedna od njenih najprepoznatljivijih numera.

U Velikoj Britaniji objavljen je u aprilu 1967. godine i nije postigao ništa.

Mesec dana kasnije njena obrada pesme „Respect" Otisa Redinga izdata u žurbi stigla je do broja deset u Velikoj Britaniji, otpočevši decenije i decenije uspeha u Britaniji za Kraljicu soula.

4) „Say It Loud, I'm Black and I'm Proud" - Džejms Braun (1968)

Autor fotografije, Walter Iooss Jr./Getty Images

Od Kraljice soula do njegovog Kuma… Objavljena na kraju burnog leta 1968. godine, ova himna borbe za građanska prava Džejmsa Brauna predstavljala je muzičku podlogu za pokušaje američkih crnaca da probiju međurasnu barijeru.

U Americi je stigla do broja 10, dok je u Velikoj Britaniji potpuno propustila da ostavi traga na listama - baš kao i mnogi drugi Braunovi singlovi.

Između 1966. i 1976. godine, njegovih verovatno najplodnijih godina, Braun je dospeo na britansku Top 40 samo jednom, sa „Get Up I Feel Like A Sex Machine", jedva stigavši do 32. mesta.

Biće potrebna pomoć teške kategorije u vidu pojavljivanja u filmu Roki IV pre nego što bude dospeo na britanski Top 10, sa „Living In America".

5) „Moondance" - Van Morison (1970)

Autor fotografije, PoPsie Randolph/Michael Ochs Archives

Decenijama je najslavnija pesma Van Morisona koja nikad nije dospela na top liste bila „Brown Eyed Girl".

Hit sa top 10 iz 1967. godine u Americi, gde je puštena više od 10 miliona puta na radiju, nikad nije postigla uspeh na britanskoj Top 75 - sve do 2013. godine, kad se ušunjala na broj 60 na konto prodaje preko internet preuzimanja.

To onda sada ostavlja „Moondance" najpoznatijim fantastičnim singlom Van Morisona koji nikad nije postao hit.

Doduše, odluka da se odloži njegovo izdavanje sedam godina posle objavljivanja istoimenog albuma nije baš bila od neke velike pomoći.

6) „Do The Strand" - Roxy Music (1973)

Autor fotografije, Jorgen Angel/Redferns

Jedna od najvećih himni Roxy Music - samo što nikad nije dospela na top liste.

„Do The Stand" bila je numera koju je bend Brajana Ferija izveo na televiziji da bi reklamirao njihov drugi album For Your Pleasure. Ali, kao što je bio običaj u to vreme, pesme sa albuma nisu objavljene kao singlovi.

Negde u isto vreme, Roxy Music je objavio nealbumsko izdanje pesme „Pyjamarama", koja je završila u top 10.

„Do The Strand" na kraju jeste bio objavljen kao singl da bi promovisao njihov Greatest Hits iz 1977. godine, mada je promašio sve liste, zbog čega je ispao sve samo ne jedan od njihovih najvećih hitova.

7) „Cat's In The Cradle" - Hari Čepin (1974)

Autor fotografije, GAB Archive/Redferns

Ova nostalgična balada, o očevom kajanju, bila je američki broj jedan 1974. godine i jednom je čak rasplakala Homera u Simpsonovima - kad je upotrebljena kao muzika za čekanje na dežurnoj telefonskoj liniji za „nepažljive očeve".

Uvedena je u Gremijevu Kuću slavnih 2011. godine, ali jednu počast koju original nikad nije osvojio bila je da bude hit u Velikoj Britaniji.

Umesto toga, lepa ali prilično direktna obrada rok benda Ugly Kid Joe dospela je 1993. godine na britanski top 10.

Čepin, međutim, nije bio tu da uživa u tom uspehu. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći 1981. godine.

8) „Burning Down The House" - Talking Heads (1983)

Autor fotografije, Steve Ringman/San Francisco Chronicle

Najveći američki hit grupe Talking Heads (njihov jedini singl u top 10) bio je potpuni promašaj u Velikoj Britaniji.

U Britaniji je na kraju dospeo na liste 1999. godine, ali tek u radikalno drugačijem obliku - kad se Tom Džons udružio sa The Cardigans za svoj prvi singl u top 10 u prethodnoj deceniji.

Dve godine ranije, ser Tom je objavio singl koji je takođe mogao da bude kandidat za ovu listu: njegovu verziju „You Can Leave Your Hat On", za saundtrek filma Do gole kože. To je sada redovan sastojak njegovog repertoara uživo, ali tada je potpuno promašio top 75.

9)„Skinny Love" - Bon Iver (2008)

Autor fotografije, Jason Merritt/TERM

Jedna od ključnih pesama nezavisne scene poslednjih 20 godina, briljantna, nežna folk pesma „Skinny Love" bila je singl koji je doveo Džastina Vernona pred mnogo širu publiku.

Ona ga je lansirala na putovanje na kom će sarađivati sa Kanjeom Vestom (bio je jedini reperov gost kad je ovaj nastupio kao glavna zvezda na Glastonberiju), sa Džejmsom Blejkom i Tejlor Svift, čiji aktuelni album Folklore ne bi postojao bez ove pesme.

Verzija pesme koju je britanska publika dovela u top 20 2011. godine nije bila u izvedbi Bon Ivera, već obrada 14-godišnjakinje iz Hempšira po imenu Berdi.

10) „Alright" - Kendrik Lamar (2015)

Autor fotografije, Tim Mosenfelder/Getty Images

Pičfork ju je proglasio najboljom pesmom 2010-tih, ima 247 miliona preslušavanja na Spotifaju, a Kendrik Lamar je imao ukupno 28 hitova u Velikoj Britaniji. „Alright", međutim, nije bio jedan od njih.

Pesma je 2016. godine osvojila dva Gremija (za najbolju rep pesmu i najbolju rep izvedbu), a opisana je kao pesma koja je ujedinila pokret „Životi crnaca su važni". Kanal BET čak je sugerisao da bi pesma trebalo da postane moderna crnačka nacionalna himna.

Britanska publika ju je nagradila 109. pozicijom na top listi.

11) „Lottery (Renegade)" - K Camp (2019)

Autor fotografije, Timothy Norris/WireImage

Reper iz Atlante objavio je „Lottery (Renegade)" 2019. godine, ali ona je zaposela dnevne i spavaće sobe širom Velike Britanije početkom ove godine nakon što je pokrenula ogromnu plesačku groznicu na TikToku.

Svi od Lizo do Mili Bobi Braun snimali su sebe kako učestvuju u „Renegade" izazovu, koji je osmislila 14-godišnja koreografkinja Džalaja Harmon, a proslavio na društvenoj mreži Čarli D'Amelio.

Bila je to prva pesma koja je iskorišćena u 20 miliona različitih videa na TikToku. Međutim, za razliku od „Savage Love" Džejsona Derula i Jawsh 685 ili „Say So" od Doja Cat, nije uspela da se preseli na top liste.

Mišel Obama je obožavateljka ove numere - ali čak ni bivša Prva dama nije mogla da mu sredi prvi britanski hit.