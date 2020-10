Korona virus: Zašto se neki ljudi ne oporavljaju od Kovida-19

Do sada su napori tokom pandemije bili usredsređeni na spasavanje života, ali sada sve više u prvi plan izbija da se ljudi suočavaju sa dugoročnim posledicama infekcije Kovidom.

A opet, čak su i najosnovnija pitanja - kao što je zašto ljudi uopšte dobijaju dugi Kovid ili da li će se oni do kraja oporaviti - prepuna nepoznanica i neizvesnosti.

Šta je dugi Kovid?

To može do kraja da naruši kvalitet života ljudi. „Moj zamor nije ličio ni na šta što sam doživela do sada", rekla je Džejd Grej-Kristi, jedna od obolelih.