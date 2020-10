Rat u Nagorno-Karabahu: BBC ekipa ekskluzivno u središtu sukoba Azerbejdžana i Jermenije

Oštećeni most u Lačinu

Azerbejdžanska vojska napada most u ovom gradu već tri dana, pokušavajući da odseče saobraćajnu vezu između Jermenije i Karabaha.

Postoje dva puta koji vode od Jermenije do Karabaha. Severni, na obali jezera Sevan, nalazi se preblizu oblastima koje kontroliše Azerbejdžan.

On je odsečen još od prvih dana sukoba. „Koridor Lačin" glavna je ruta od glavnog grada Nagorno-Karabaha Stepanakerta do jermenske prestonice Jerevena.

Uspevamo da pođemo u pravcu Stepanakerta u nedelju ujutro, ali kad padne veče, most postaje suviše nebezbedan za saobraćaj.

Granatiranje

Umetnik i borac

„Rekli bi mi da se me se to ne tiče! 'Zašto bi išao tamo? Ostani kod kuće !' Prosto sam svima poručio da moram da idem u Karabah i pošao jutros", kaže nam on.