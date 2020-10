Navaljni za BBC: Nije bolelo, ali osećao sam da nešto nije u redu i pomislio - ovo je kraj

Ruski opozicioni političar Aleksej Navaljni, koji se trenutno nalazi u Berlinu u intervjuu za BBC govorio je o dugom oporavku od trovanja nervnim agensom koji je pred njim i do detalja se prisetio drame u avionu za Moskvu kada mu je pozlilo.

Navaljnom je pozlilo 20. avgusta na letu od Tomska do Moskve, a preživeo je zahvaljujući prinudnom sletanju u grad Omsk.

„Nije da pošto-poto odbijam, ali ne želim da ispadnem kao sedmo svetsko čudo, koje je preživelo novičok, i sad su sve oči uprte u njega", kaže on.

„Važno mi je da ispričam šta mislim o onome što se dogodilo, o političkom stavu prema tome. Ali ovako funkcionišu mediji, što više nešto fotografišeš, to ga drugi više žele."

„Bila je prava beznadežna situacija"

Navaljni: Ovo putovanje je bilo neverovatno po tome što je bilo apsolutno mirno. Svaki put kad dođem u Novosibirsk, gađaju me jajima. To je hir lokalnih vlasti. I ovog puta se dogodilo , ali ni jednom nisu potrefili.

U Tomsku nas je, kao i obično, na putu zaustavila policija i sve popisal a . Očigledno je to bio spoljni nadzor , ali vrlo diskretan, a kasnije su mi pokazali čuveni članak u novinama Moskovski komsomoljec, gde su izneli skoro pa svaki korak našeg boravka.

Navaljni : Ma ni blizu! Do trenutka kada sediš i razmišljaš - prokletstvo, nešto nije kako treba, bilo je suviše dobro. Zapravo, upravo zbog toga još uvek niko ne razume .

Jedini ljudi sa kojima sam o tome razgovarao su lekari. Sve predmete predali smo na testiranje lekarima u Nemačkoj. A iz štampe znam da je reč o nekoj vrsti, možda nove modifikacije ovog organsko fosfornog jedinjenja, koje pripada grupi Novičok. Odnosno, neka vrsta naprednog Novičoka. Ali pitanje je sa čime je on još bio u kombinaciji i kako deluje?

BBC: Tada ste rekli: „Umirem". Znate, dešava se da čovek dobije napad panike i čini mu se da će se sada uguši. Ili osoba ima srčani udar. Kažete da vas ništa nije bolelo, a istovremeno ste izgovorili to?

Naprotiv, samo volim da se zabijem u ćošak, da me niko ne dira, sednem uz računar da mi niko ne diše za vratom. Stoga mi zatvoreni prostori uopšte ne smetaju.

Navaljni: Postao sam neka vrsta stručnjaka za „neurobiologi ške lutke za testiranje". U običnom životu to vam se ne može dogoditi. Mene je iznenada pogodilo. Odmah me je probio hladan znoj. Ništa ne boli i nije poput napada panike ili neke vrste anksioznosti.

Prvo nešto nije u redu, a onda je jedina misao da je sve gotovo. I ne postoji druga misao. I grčevito pokušavaš da shvatiš šta se dešava. Ali nema ničega, ništa ne boli. I nemaš na šta da se žališ. Ali je jasno da je to sve.

I pozlilo mi je ali ne u toj meri da ću se možda onesvestiti, ali ću doleteti ovim avionom do Moskve, a tamo će mi dati injekciju. To je bila prava beznadežna situacija.