Fudbal, Arsenal i Denis Bergkamp: Zbog Krojfa sam očvrsnuo, a Venger me naučio strpljenju

Dok sam igrao fudbal, imao sam mantru - vežba dovodi do savršenstva. Isto je i sada kada sam trener, ali ne tragam za novim Denisom Bergkampom.

Pod time mislim da sam kao fudbaler bio u stanju sam da rešavam problemem - nisu mi za to bili potrebni trener ili menadžer.

Ali sve češće razmišljam da se vratim klupi pored terena i treniranju, jer je to ono što najviše volim.

Šta god da uradim sledeće, znam da neću postati glavni trener neke ekipe. To nije moja ambicija, previše volim sopstvenu slobodu.

Ponekad su prvi i mladi tim kao dva potpuno različita sveta. Ono što ja mogu da radim je da stvorim most između njih.

Možda će u budućnosti postojati neko pravila poput „šest plus pet" o kojem je FIFA raspravljala, a podrazumeva da imate petoricu fudbalera uz sopstvene škole.

Doduše, pretpostavljam da kada imate mnogo novca, prva opcija vam je uvek da kupite igrača i to za veliki novac. Što je šteta, jer ne ulažete u sopstvenu omladinsku školu.

To je jedna od razlika kada ste igrač i kada ste trener.

Ako je nešto nedostajalo u ekipi, nadao sam se da će se to brzo promeniti.

Moraju da budu inventivni ako žele uspeh, ali deluje da Arsenal sada ponovo ide napred, navijači to prepoznaju i spremni su da sačekaju.

Deo tog procesa je razvoj igrača koji su vam već na raspolaganju. Ima mnogo trenera koji smatraju da mogu da promene fudbalere za 40 do 50 odsto, ali ne verujem u to.

Čak i kod mladih igrača, promene su u znatno manjim procentima, ali i to je dovoljno, pogotovo u vrhunskom fudbalu.

Većina ljuti gleda igrače i pomisli: „O, ima sjajnu tehniku" ili „Ovaj radi baš dosta". Ali stvari nisu tako jednostavno - to sam odavno naučio, dok sam bio mladić u Ajaksu i sarađivao sa Krojfom.

On je bio veoma zahtevan i smatram da je veoma važno da je mlade naučim istim lekcijama.

Sve se to desilo i meni. Krojf je želeo da očvrsnem.

Stavljali su me u „živi zid" da bi morao da komuniciram sa golmanom, a često su me i stavljali da igram na pozicijama u ekipi koje nisam baš voleo. Sve to.