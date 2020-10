„Bili smo studenti koji pregovaraju s naoružanim gerilcima kako bi spasli život mog oca"

To je bila samo jedna od devet poruka, nešto zaista nije bilo u redu.

„Znao sam da je posredi nešto ozbiljno", kaže Majls, „Pošto su usledile poruke od mog strica, koji je govorio: 'Majlse, imamo problem, pozovi me'. Tada sam već bio u fazonu: 'Zaboga, šta li se desilo?'"

Bilo je to u septembru 1994. i 21-godišnji Majls se nalazio u holu studentskog doma na teksaškom univerzitetu. Plašio se loših vesti. Da nije neko doživeo saobraćajnu nesreću?

Ali to mesto je postajalo sve nezgodnije za život.

To se u regiji Kalija dešavalo sve češće i Suzan je predosećala da će ih snaći nešto loše. Već je tražila od Toma da potraži drugi posao.

„Pojavili su se niotkud i počeli da nam daju savete i govore: 'Samo pregovarajte s njima, moraćete da platite otkup, porajaće to neko vreme, ali samo sarađujte i sve će se tako rešiti.'"

Na zrnastom snimku video se Tom, okružen naoružanim i maskiranim vojnicima. Bio je to potresan prizor, ali Majls kaže da je osetio olakšanje što vidi oca i što zna da je on živ.

„Meni je najgore bilo da posmatram mamu kako gleda taj snimak", kaže on. „Sećam se samo kako je dodirivala očevo lice na ekranu."

„FARK je u to vreme držao pod kontrolom veliki deo Kolumbije. Njihove su bile visoravni i šanse da moj otac preživi u slučaju da se na to područje pošalju neke vojne snage da ga spasu bile su mršave ili ravne nuli."

„Uvek postoji rizik da ih razbesnite", kaže Majls. „To su savetnici objasnili nama i Robertu, pošto je Robert bio taj koji je morao direktno da ima posla s njima. Pretiće vam, govoriće vam najužasnije stvari. Na kraju krajeva, sve je to biznis, Tom je roba i ako bi ga otmičari povredili ili ubili, onda ne bi dobili nikakav novac i protraćili bi mnogo vremena i sredstava."

„Sećam se da sam jednom prilikom imao ispit", kaže Robert. „Došlo je do nekog zastoja u kompjuterskoj sali na univerzitetu, tako da sam doslovno morao da odem sa ispita i kažem: 'Profesore, izvinite, ali moram da idem.' Verovatno sam delovao kao najbezobraznije derište u grupi, pošto sam naprosto otišao, ali nisam mogao da im kažem: 'Čujte, pregovaram sa otmičarima.'"

„Provela je neko vreme u Ujedinjenom Kraljevstvu i iskreno se divila britanskom stoičkom mentalitetu. Inspirisala nas je da se prosto okupimo, večeramo skupa, uz sveće i cveće, da postavimo sto, da uložimo trud, da osetimo da zaista živimo, jer je usred svega toga bilo veoma lako zaboraviti na to da smo živi."

Kada su pregovori nastavljeni, FARK je od porodice očekivao da podigne ponudu, ali oni to nisu učinili, što je otmičare još više ražestilo. Opet su prekinuli kontakt, ovaj put na dva meseca.

Porodica je odlučila da podigne ponudu na 201.000 dolara i to su preneli otmičarima kada su pregovori konačno nastavljeni.

„Sećam se te pauze", kaže Robert. Bilo je to kao: 'Daj! Reci nešto - reci nam: da ili ne!'"

Do danas, Majls ne može da otkrije na koji način je porodica pribavila novac, ali uspela je u tome i sakrila ga je u drvene sanduke.

„Imali smo agenta FBI koji se zbližio s porodicom i on je znao profesionalnog dostavljača kog smo mogli da unajmimo da odnese novac u planine u naše ime. Naši susedi su pronašli vozača koji je bio spreman da vozi stari, olupani kombi.

„Dvojica muškaraca koje smo odabrali nisu se poznavala i to je, na neki način, sve bilo deo plana, pošto, ako se prethodno nisu znali, ne bi ni kovali planove da pobegnu s novcem."

„To uopšte nije kao u filmovima - vi predate novac, a vaš otac stoji tamo, na drugoj strani", kaže Majls. „To ne funkcioniše tako. Uzeli su novac i zapravo nam nisu ništa rekli o tome kada će se on vratiti kući, ali na osnovu iskustava svih sa kojima smo pričali, verovali smo da će se vratiti za tri do sedam dana."

„Bila je to jedna od najstrašnijih stvari koje sam video - zbog toga što su snimci bili veoma eksplicitni, ali još više zbog toga što smo poznavali porodicu, bili smo dobro upoznati sa tim otmicama. Znali smo da je to moglo da se desi nama. To je mogao da bude naš tata, a sada je već prošao čitav mesec nakon što smo platili otkup."