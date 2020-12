Priča o družini koja je autobusom krstarila iza Gvozdene zavese

Od Škotske do Istanbula, preko Pize

Izvađena su sedišta kako bi se napravilo mesto za dušeke koje je donirao njihov univerzitet Sent Endrjus.

Avanturisti su postavili mali šporet i improvizovani tuš koristeći vodu koju je grejao sistem za hlađenje motora, provučen duž utonulog prolaza do zadnjeg dela autobusa.

Pa, šta biste drugo uradili na teretnom trajektu od Dovera do Dankerka

Za početak, nije lako tačno utvrditi koliko ih je bilo. Dovoljno za osmočlano kolo narodnjačkog plesa na trajektu od Dovera do Dankerka.

Ali to nije bilo važno, pošto su imali naviku da ljude pokupe usput, pa se njihov broj stalno menjao.

„Imali smo dagnje, piliće i imali smo, oh, imali smo divna jela", kaže Vendi, gledajući zamišljeno.

Dva dana pre nego što su stigli do Rima, Klem je majci kupio puževe na poklon i smestio ih u veliku kantu. Sledećeg jutra bili su svuda.

„Tada smo znali da je jedini način da ovde kupimo pivo da sačekamo na vratima pivare dok kamion ne izađe, a zatim ga pratimo do odredišta i damo malo stranog novca", kaže Ian.

U to vreme autobus je već bio prilično raspadnut, izgubivši isrpljujući rat protiv niskih grana i tunela u Evropi koja još nije bila naviknuta na autobuse na sprat.

Da, bilo je mahanja rukom, kaže on. „Ali ovo nije bilo neobično, pa o tome nismo ni razmiljali".

Zastaje i ponavlja to ponovo, jer jednom to očigledno ne zvuči dovoljno strašno.

Vendi Skot na putu do vrha Čakora, klisura Rugova, gledajući autobus koji je nešto viši od tunela

Most blizu Dunava u Beču izgledao je lepo dok lokalni narkomani nisu počeli da se okupljaju.

„Pekli bismo se do smrti u našoj metalnoj kutiji kad bismo se zaustavili na molu na najlepšem jezeru gde bismo mogli da uskočimo i ohladimo se", kaže ona.

„Sećam se da su me vozili kroz grad po sličnoj nepodnošljivoj vrućini i da su me odbacili do bazena koji je bio najhladniji koji sam ikada doživela. Kako je, pobogu, znao da je tamo? Tada nije bilo bežičnog interneta ili Gugla".