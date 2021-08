Rat u Avganistanu: Porodice zatečene između dve vatre na frontu u pokrajini Helmand

„Bilo je grozno - najgore do sada. Život se odjednom pretvorio u haos", kaže Gul Muhamed.

„Sada je naša bašta spaljena, po drugi put, a naša kuća je pretvorena u tvrđavu", kaže on za BBC.

On, njegove sestre i ostatak porodice sada su u zbegu - proveli su noć na putu, pre nego što su pronašli sklonište zajedno sa devet drugih porodica u jednoj kući u glavnom gradu pokrajine Laškar Gahu.

„Ima nas pedesetak, živimo po kuhinjama i kupatilima pretvorenim u sobe, u šatoru u dvorištu, a neki od nas čak i na krovu", kaže on.

Bežanje od borbi

„Raketa je pala na komšijsku kuću, ubivši dvoje bliskih porodičnih prijatelja - 23-godišnju majku i njenog jednogodišnjeg sina - i to na očeve oči", rekao je on.

Njegova majka doživela je traumu i šok, a brine se i za druge rođake koji nisu uspeli da se probiju do Lakškar Gara.

Najmlađa žrtva

„Rekla mi je da su odabrali imena za bebu i skovali mnoge planove. Rekla je da ne želi da ide kući sada, zato što će je to podsećati na njenu bebu."

Opkoljeni sa svih strana

Do trenutka kad su bili spremni da pođu, kaže on, talibanski borci su već stigli do zadnjeg ulaza u njihovu kuću, dok su snage avganistanske vlade bila na vratima.